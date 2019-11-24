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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığından "elektronik sigara"ya geçit yok

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Ticaret Bakanlığından "elektronik sigara"ya geçit yok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor" dedi.

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesinin üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı.

Pekcan, AA muhabirine, son dönemde gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, diğer kolluk birimleriyle müşterek yürütülen piyasa denetimleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi konusundaki özel çalışmalar neticesinde kaçak sigara ve elektronik sigara ticaretiyle mücadelede etkinliğin arttığını söyledi.

Türkiye'de kaçak sigara tüketiminin 2014 yılındaki yüzde 21 seviyesinden tarihi rekorla yüzde 2'ye indirildiğini, bu sayede devlet gelirleri açısından önlenen vergi kaybının yaklaşık 5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk. Sadece ekim ayında yaklaşık 400 bin paket kaçak sigara yakaladık. Tütün mamulleriyle mücadelemiz sadece sigarayla sınırlı değil. Yine ekim ayında 45 milyon makaron, 2 tondan fazla tütün ve 1 milyon 100 bin sigara kağıdı yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl 105 milyon 850 bin makaron, 90 ton tütün ve 11,6 milyon sigara kağıdı yakaladık."

ELEKTRONİK SİGARAYLA MÜCADELE KARARLILIĞI

Bakanlığın elektronik sigarayla mücadelesini hız kesmeden sürdürdüğüne dikkati çeken Pekcan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve kendilerinin destekleriyle bu mücadeleye her alanda devam ediyoruz. Bakanlık olarak elektronik sigaraya geçit vermiyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sonucu
geçen yıl 82 bin 633 elektronik sigara ve aksamı ile 20 bin paket ısıtılmış tütün ürünü yakalaması gerçekleştirilmişti. Bu yıl günümüze kadar 125 bin elektronik sigara ve aksamının yanı sıra 261 bin paket ısıtılmış tütün ürünü hakkında yasal işlem yaptık ve bunların ülkemize girişini önledik." dedi.

VATANDAŞLARA MÜCADELEYE DESTEK ÇAĞRISI

Tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelede dedektör köpek ve tarama sistemlerinden yoğun bir şekilde istifade
edildiğini anlatan Pekcan, "Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı" ile Bakanlığın veri tabanlarındaki tüm verilerin toplu olarak analizine imkan veren "İstihbarat Bilgi Sistemi" ve Araç Takip Sistemi'nin de etkili bir şekilde kullanıldığı bilgisini verdi.

Pekcan, kaçak sigara kullanımının azaltılması ve her türlü kaçakçılığın önlenmesi konusunda Bakanlığın çalışmalarına katkı vermek isteyenlere çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı mücadelemize 'Alo 136' ihbar hattıyla destek vermeye davet ediyorum. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün ücretsiz bu hattına 7 gün 24 saat ulaşarak kaçakçılıkla mücadeleye aktif katkı sağlayabilirler." diye konuştu.

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