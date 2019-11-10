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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Bakanlık sahte servisler için harekete geçiyor

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Bakanlık sahte servisler için harekete geçiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda kısa bir süre içinde Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız, site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici ve firmalardan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirterek, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını bildirdi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, dayanıklı tüketim mallarının satış sonrası hizmeti verilmesi konusunu da düzenleme altına alarak tüketicilere koruma alanı sağladığını hatırlattı. İlgili mevzuat gereği üretici ve ithalatçıların Bakanlıkça onaylı yetkili servisler oluşturarak, tüketicilere satış sonrası hizmet sağladığına işaret eden Pekcan, son zamanlarda ortaya çıkan sahte yetkili servislerin bu
alanda önemli mağduriyetlere yol açtığına dikkati çekti.

Pekcan, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi. Bu tür sahte yetkili servislerle muhatap olan tüketicilerin hem düzgün bir şekilde satış sonrası hizmet alamadığını hem de fahiş fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Pekcan, bazı durumlarda da ürünlerinin servise götürülmek üzere evden alınmasına rağmen bir daha geri getirilmediğini söyledi.

Gerek Bakanlığa gerekse Ticaret İl Müdürlüklerine, hem tüketicilerden hem de firmalardan bu yönde gelen şikayetlerin artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pekcan, bu kapsamda kısa bir süre içinde SERBİS'i hayata geçireceklerini bildirdi.

GÜNCEL YETKİLİ SERVİSLERE KOLAY VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE ERİŞİLEBİLECEK

Pekcan, söz konusu proje ile firmaların yetkili servis istasyonu bilgilerinin internet ortamında güncel olarak yer almasını amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek. Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçeceğiz ve aynı zamanda firmaların ticari itibarlarıyla marka değerlerini de koruyacağız. Proje tamamlandığında, tüketicilerin, ürünlerle ilgili sorun yaşadığında firmaların yetkili servislerine arama motorları gibi doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşayacağı platformlardan değil, güvenilir tek bir kanaldan doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız.”

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı kapsamında sürdürülen projeye ilişkin sistem yazılım, kodlama ve tasarım aşamasının devam ettiğini belirterek, aralık ayının ikinci yarısında yazılım süreci ve sisteme veri girişlerinin tamamlanacağını, veri girişlerinin yapılması ve test aşaması tamamlandıktan sonra da yıl sonu itibarıyla internet sitesinin vatandaşların kullanıma açılacağını sözlerine ekledi. 

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