Bakan Pekcan: Aynı şekilde karşılık veriyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan: Aynı şekilde karşılık veriyoruz
GeriEkonomi Bakan Pekcan: Aynı şekilde karşılık veriyoruz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS
17.08.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Aynı şekilde karşılık veriyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan: Aynı şekilde karşılık veriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin aldığı tedbirlere aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Pekcan açıklamasının devamında "Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi" şeklinde konuştu.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kaynaklarının gerekli olması durumunda Eximbank aracılığıyla ihracatçılara kullandırılmasının önünün açıldığını söyledi.

Türk Eximbank'a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza töreninde konuşan Pekcan, "Bugün imzalanan protokolle TİM kaynaklarının gerekli olması durumunda Eximbank aracılığıyla ihracatçılara kullandırılmasının önü açılmış olacak" dedi.

Protokol TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım arasında imzalandı.

Pekcan, ABD'nin son aldığı tedbirlere aynı şekilde karşılık verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini de söyleyerek, şunları kaydetti:

"ABD (son ticaret savaşlarında) tek taraflı adımlar atmaktadır ve ABD'nin siyasi konularla ekonomik işbirliği konularını birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil dünya ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Umuyoruz ki ABD'li dostlarımız en kısa sürede bu gerçekleri görecek ve yapıcı adımlar atacaktır. Biz her zaman olduğu gibi kendileriyle diyalog ve işbirliğine açığız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Tekzen kur artışını fiyatlarına yansıtmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika 'tedbir' açıklaması

Ticaret Bakanı Pekcan'dan son dakika 'ABD' açıklaması