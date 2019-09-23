Thomas Cook kimdir?
Turizm şirketi ile tanınan Thomas Cook, İngiltere'nin en çok tanınan markaları arasında yer almaktadır. Marangozluk mesleğine devam ederken bir kafileyi festivale taşımasının ardından turizm sektörüne atılan Thomas Cook, modern turizmin ise temelini atan isim olarak bilinmektedir. İşte, Thomas Cook hakkında bilinmesi gerekenler ve detaylı bilgiler
Thomas Cook 1846 yılında marangozluk mesleğini bıraktı ve seyahat düzenleyicisi olarak yeni mesleğine başladı. 1841 yılında İngiltere'nin Leicester kentine, 20 km uzaklıktaki bir alanda düzenlelen festivale, 571 kişilik bir turist kafilesini götürmüştür. Bu hareketiyle modern anlamda ilk turizm hareketini başlatmıştır. 1 şiline düzenlediği bu turdan hiç kar elde etmemiş ve ilk tur düzenleyen kişi olmuştur.
Tur organizatörü olarak yeni bir meslek alanı yaratmıştır. Cook ilk yurtdışı turunu İskoçya'ya tren ve gemi ulaşım araçlarını birlikte organize ederek gerçekleştirmiştir. 1860 yılında ilk seyahat şirketini Thomas Cook Travel adı ile açmıştır.
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