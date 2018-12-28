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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
28.12.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Tether yükseldi

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Tether yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Tether yükseldi.

The Wall Street Journalın yaptığı bir araştırma, ICOlar (Initial Coin Offering Kripto Para Birimleri İlk Halk Arzı) yoluyla fon toplayan kripto para birimleri projelerinin yüzde 15inden fazlasında tehlike sinyalleri olduğunu ortaya koydu.

The Wall Street Journalın 2017 ve 2018 yıllarında piyasaya sürülen 3,300 adet ICOnun tanıtım yazısını incelediği araştırmada, 513 projenin "bilgi hırsızlığı, proje destekçilerinin kimliklerini yanlış gösterme ve gerçekçi olmayan vaatlerde bulunma" gibi olumsuzluklar içerdiğini gösterdi. Gelişmelere paralel olarak kripto para birimlerindeki ayı piyasası etkisini sürdürürken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 3,585 dolar düzeylerine indikten sonra toparlanarak son 24 saatte yüzde 3.63 düşüşle 3,655 dolara geriledi ve 63 milyar 782 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.8ini oluşturdu.

Toplam 16,116 adet piyasada işlem gören 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.17 ile yalnızca Tether yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki düşüş eğilimine yüzde 67.92 ile 76ıncı sıradaki Eternal Token öncülük ederken, son 24 saatte yüzde 25.35, yüzde 11.79, yüzde 7.64, yüzde 6.54, yüzde 6.45, yüzde 0.83, yüzde 0.17 ve yüzde 0.14 ile sırasıyla yalnızca DEX, Linkey, Statis Eurs, Komodo, Theta, Aurora, Tether ve TrueUSD yükseldi.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 1.05lik bir artışla 120 milyar 790 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 70 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 3.63,

2.Ripple yüzde 5.45

3.Ethereum yüzde 7.89

4.Bitcoin Cash yüzde 12.27

5.Stellar yüzde 5.90

6.EOS yüzde 7.52

8.Litecoin yüzde 5.39

9.Bitcoin SV yüzde 10.0

10. TRON yüzde 6.57 düşerken

7.Tether yüzde 0.17 yükseldi.

 

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