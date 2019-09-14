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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.09.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı! Drone tehdidinden o kurtacak

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Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı! Drone tehdidinden o kurtacak

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar anti-İHA sistemine 40 milimetre bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. 40 milimetre İHA İmha Sistemi'nin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar İnsansız Hava Aracı (İHA) Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak etkisizleştirildi.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, askeri ve sivil kritik tesislerin mikro/mini İHA tehditlerine karşı korunmasında kullanılan çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı Drone tehdidinden o kurtacak
Bu kapsamda, tehdidin, radar tarafından tespit, takip ve sınıflandırılmasının ardından elektro-optik sistemlerle teşhisini sağlayan İhtar İHA Tespit/Tahrip ve Raporlama Sistemi'ne 40 milimetre bombaatar entegre edildi.
Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı Drone tehdidinden o kurtacak
Konya Karapınar'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen atışlı yetenek gösterimi testlerinde mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi. Büyük beğeni toplayan sistemin en kısa süre içinde kullanıma alınması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

Keşif, gözetleme ve taarruz gibi birçok farklı amaçla kullanılabilen küçük ve mini İHA'lar ucuz ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terörist unsurlarca da sıkça kullanılan tehditler haline geldi.

Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı Drone tehdidinden o kurtacak
ASELSAN tarafından geliştirilen 40 milimetre İHA İmha Sistemi, ASELSAN-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş birliğiyle geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat kullanımıyla küçük hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.
Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı Drone tehdidinden o kurtacak
40 milimetre İHA İmha Sistemi; İhtar anti-İHA Sistemi ve Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneğine sahip Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nden oluşuyor.

Silahlar İhtar'dan gelen hedef bilgisi ve sistem üzerinde bulunan atış kontrol alt birimleri ile hedefe otomatik yönleniyor ve akıllı mühimmat kullanımıyla hedefi imha ediyor. 

Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı Drone tehdidinden o kurtacak
Akıllı mühimmat, namludan çıkarken havada patlaması gereken zamana programlanıyor, programlanan zamanda paralanan mühimmat, şarapnel etkili gövdesi sayesinde hedef önünde parçacık bulutu oluşturuyor ve hedefi imha ediyor. 
Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı Drone tehdidinden o kurtacak

 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.09.2019)
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