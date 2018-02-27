Tesla katili nisanda Türkiye’de

Geçtiğimiz yılın sonunda, Borusan Otomotiv’in davetiyle ‘Los Angeles Otomobil Fuarı’na katılan Hürriyet Oto Yayın Yönetmeni Emre Özpeynirci ile bir araya gelen BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover’ın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’in yeni CEO’su Hakan Tiftik, 2018’i kendileri için elektrik yılı ilan ettiklerini belirterek, “Lüks sınıfta elektrikli araçlar konusunda çok öndeyiz. Rakiplerimiz 2020 hedefleri koyarken biz satmaya başladık. 2018’de Jaguar i-Pace ile BMW i3s’i satışa sunacağız. 2019’da elektrikli MINI geliyor” demişti.

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