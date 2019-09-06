TESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek
GeriEkonomi TESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

TESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "ÇEBSİS uygulamasının yürürlüğe girmesiyle piyasalara güven gelecek ve adliyelerin iş yükü azalacak" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) uygulamasının yürürlüğe girmesiyle piyasalara güven geleceğini ve adliyelerin iş yükünün azalacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ÇEBSİS uygulamasının 1 Ocak 2020'de yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Uygulamayla tıpkı internet bankacılığı gibi çek ve bonoların da internet üzerinden düzenlenmesi ve tahsil edilebilmesi için altyapı kurulacağını belirten
Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sistemin asıl amacı sahte çeklerin önüne geçmek. Çoğu zaman sahte çekler ancak bankaya tahsil etmek üzere ibraz edildiğinde bankalarca tespit edilebiliyor. Bu sahteciliği aşmak amacıyla internet üzerinden düzenlenecek elektronik çeklerde fiziki olarak bir çek olmayacak. İnternet ortamında çeki düzenleyenin ve kime verildiğinin bilgileri yüklenecek. Tıpkı fiziki olanlardaki gibi yine internet üzerinde çekler ciro edilebilecek. Çeki elinde bulunduranlar, tüm ciro işlemlerini internet ortamında görebilecek."

Palandöken, önceki uygulamada fiziki çek düzenlendiğinde burada yazılı tutarın, tahsil için bankaya verilinceye kadar çek sahibinin bankası tarafından bilinmediğine dikkati çekerek, sermayesi 5 bin lira olan bir işletme sahibinin 5 milyon lira çek düzenleyebildiğini vurguladı.

ÇEBSİS uygulamasıyla çek sahibinin bankadaki limitleri doğrultusunda bir üst sınır getirilebildiğini aktaran Palandöken, "Aksi halde bankalara çek tutarlarıyla ilgili sorumluluk yüklenebilir. İnternet bankacılığı ülkemizde son yıllarda hızla artan bir uygulama. Daha güvenli olması halinde elektronik çek sistemi çok uygulanan bir yöntem haline gelebilir. ÇEBSİS uygulamasının yürürlüğe girmesiyle piyasalara güven gelecek ve adliyelerin iş yükü azalacak." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sosyal medyada aranıyor! İhbar edene 6 bin lira ödül var
Eylül ayının en ucuz otomobilleri! Hepsi 100 bin TL'nin altında...
"Özel dedektiflik" dolandırıcıların gözdesi
Vatandaşlar şoka uğruyor! 1 dolara alınıyor 20 dolara eve geliyor