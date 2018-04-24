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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

TESK'ten AVM ve zincir market tepkisi

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TESK'ten AVM ve zincir market tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM ve zincir marketlerin özellikle büyük şehirlerde esnafa darbe vurduğunu belirterek, "Perakende yasasının güncellenmesi ve tam olarak uygulanması gerekiyor. Esnaf az sermayesiyle sokakların, caddelerin vazgeçilmezi ve bekçisidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın AVM ve zincir marketlere karşı korunması gerektiğini bildirdi. 

TESK'in sicil verilerine göre nüfusu ve esnaf sayısı ülke genelinde ilk 5'te olan illerin, esnaf-nüfus oranlamasında sonlarda olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Mart sonu itibarıyla ülkemizdeki zincir market sayısı 29 bin 82'ye çıkmış, AVM sayısı ise 400'ü geçmiştir.

İstanbul'da 114, İzmir'de 30'un üzerinde, Ankara'da 40 civarı, Antalya'da 20 civarı ve Bursa'da ise 30 civarı AVM bulunuyor. Bununla birlikte 5 büyük ildeki toplam zincir market sayısı 3 bin 500'ü yerel, 11 bin 500'ü ulusal olmak üzere 15 bine çıktı. Bu da ülkemizdeki toplam zincir market ve AVM sayısının yarısının 5 büyük ilde toplandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Palandöken, esnafı AVM ve zincir marketlere karşı korumanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Halen proje aşamasında olan AVM'ler ve her ay mantar gibi çoğalan zincir marketler göz önüne alındığında esnafı korumak kaçınılmazdır. Perakende yasasının güncellenmesi ve tam olarak uygulanması gerekiyor. Esnaf az sermayesiyle sokakların, caddelerin vazgeçilmezi ve bekçisidir.

Her sokak arasına yan yana açılan zincir marketler bakkal, kasap, manav, şehirlerin ortasına yapılan AVM'ler terzi, berber, kuaför esnafını bitiriyor." 

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