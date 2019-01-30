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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

TESK'ten "alışveriş listesi" uyarısı

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TESK'ten "alışveriş listesi" uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Türkiye'de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı var. Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı olduğunu belirterek, "Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tüketicilere doğru alışveriş teknikleri hakkında uyarıda bulundu.
Vatandaşların ürün fiyatlarına hakim olmadan alışveriş yaptığında zararlı çıktığına işaret eden Palandöken, "Marketler eskiden semt pazarlarıyla rekabet etmek için fiyatları indirip müşteri çekiyordu. Şimdi pazarlarda tezgahlar yarı yarıya azalınca rekabet edecek kimse kalmadı. Dolayısıyla arz-talep dengesizliğine de bağlı olarak fiyat istikrarı bozuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek zamlarla başa çıkmanın bazı ürünleri raftan kaldırmayla olmayacağını savundu. Türkiye'de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı. Burada tüketicilere de büyük görev düşüyor. Evin hanımları ve ailenin reisleri eve en yakın marketten tüm alışverişini hızlıca yapıp kazançlı çıktığını sanmasın." ifadesini kullandı.

"GELENEKSEL PERAKENDE SEKTÖRÜ CANLI TUTULMALI"

Palandöken, Perakende Yasası'nın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Perakende Yasası tam olarak uygulanabilmiş olsaydı herkesin mahallesinde manavlar olurdu. Şimdi bu manavlar yok, pazar esnafı da müstahsilden ürün alacak durumda olmadığı için tezgah açamıyor. Böyle bir ortamda arz-talep dengesinin bozulması kaçınılmaz. Fiyat analizi yapmak zorlaşır ancak Perakende Yasası tam olarak uygulanırsa piyasa kendi kendini terbiye eder. Fiyat istikrarının sağlanması için geleneksel perakende sektörü canlı tutulmalı. Esnaf yok olmamalı ki rekabet edilebilsin, fiyatlar piyasaya hakim olan tekellerin kontrolünden çıksın."

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