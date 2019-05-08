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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafımızın Bağ-Kur sorunu çözülmeli

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TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafımızın Bağ-Kur sorunu çözülmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi dört gözle bekliyor." dedi.

Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur’a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı” dedi. 

2000 öncesi esnaf ve sanatkara emeklilik için kolaylık sağlanmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak iş yeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan binlerce esnafın mağduriyeti devam ediyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı. Oda ve vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur’a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000’den önce başlatılmalı” diye konuştu.

“ESNAFIN GÖZÜ KULAĞI YENİ YASAL DÜZENLEMEDE”

Çok sayıda esnafın daha önce verilen geriye dönük borçlanma hakkından ekonomik nedenlerden dolayı faydalanamadığını ifade eden Palandöken, “Bağ-Kur sigortalıların vergi mükellefiyetleri bulunan dönemlerinin borçlanılması ve sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi. Ancak esnafımızın büyük çoğunluğu ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık süre zarfı içerisinde borcunu yapılandıramadı ve düzenlemeden faydalanamadı. Esnafın gözü kulağı vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede” şeklinde konuştu. 

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