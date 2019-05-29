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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Cam ambalajlı ürünlerde depozito uygulaması yaygınlaşmalı

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TESK Başkanı Palandöken: Cam ambalajlı ürünlerde depozito uygulaması yaygınlaşmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, cam ambalajlı ürünlerin pahalı olmasından dolayı vatandaşların plastik ambalajlı ürünü tercih ettiğini bu nedenle cam ambalajlı ürünlerin depozito uygulamasının yaygınlaşmasını istedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cam ambalajlar plastikten daha pahalı olduğu için üretici de tüketici de plastik ambalajları daha çok tercih ediyor. Ancak, cam ambalajlar depozitolu olursa tam tersine plastikten daha ucuza geliyor. Plastik ambalajlar ise hem çevreye zararlı hem de insan sağılığına. Dolayısıyla ambalajlı ürünlerin hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olabilmesi için depozitolu cam ambalajlar teşvik edilmeli” dedi. 

Ücretli plastik poşetlerdeki kullanımın azalması gibi camda da depozito uygulamasının yaygınlaşması gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Plastik poşetlerin paralı olmasından sonra katılım ve farkındalık ülkemizde epeyce arttı. Artık halkımız plastiğin ne kadar zararlı ve sağlıksız olduğunu çok daha iyi anlamış durumda. Bu uygulamanın amacıyla aynı doğrultuda, cam ambalajlı ürünlerde de bu şekilde bir farkındalık oluşturulmalı. Çünkü cam, hammaddesi toprak olduğu için yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor ve sağlığa zararı yok. Bunun aksine plastik ambalajlı ürünler hem çevreye hem de içinde bulunan ürüne karışan maddeler nedeniyle insan sağlığına zarar veriyor. Dolayısıyla ücretli poşetlerde yakalanan farkındalık camda da yakalanmalı” ifadelerini kullandı.

“CAM ŞİŞE ÜRETENE DE, TÜKETENE DE TEŞVİK VERİLMELİ”

Cam şişe üretiminin ve tüketiminin yaygınlaşması için teşvik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Cam ambalajlı ürünler plastik ambalajlı ürünlere göre daha pahalı fakat plastiğin hem çevre kirliliğine etkisini azaltmak için hem de sağlığımıza verdiği zararın tedavisi için harcanan para, cam ambalajlı ürünlere verdiğimiz paradan çok daha fazla olabiliyor. Plastik ürünler nedeniyle katlandığımız sosyal maliyet her geçen gün biraz daha artıyor. Bu yüzden cam ambalajı üretenlere de bunları tüketen vatandaşa da teşvik verilmeli. Özellikle de depozitolu ürün kullanımının artırılması özendirilmeli” şeklinde konuşu.

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