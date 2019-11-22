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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
22.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Termal otellerde ara tatil yoğunluğu

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Termal otellerde ara tatil yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR’daki termal otellerde ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, kentteki 5 yıldızlı 10 termal otelin, yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan ara tatil uygulamasının ilki, kış aylarının vazgeçilmez tatil yeriÿAfyonkarahisar’daki termal tesislerin dolmasını sağladı. Kentteki 5 yıldızlı 10 termal otel yüzde 100 doluluk kapasitesine ulaştı. Tamamına yakını çocuklu ailelerden oluşan tatilciler, gündüz hava sıcaklığının 15- 20 derece civarında seyrettiği kentte, sıcaklığı 50- 52 derece olanÿtermal havuzlara girerek eğlendi. Bitki ve çamur banyosu da yapan tatilciler, gün içerisinde otellerin düzenlediği kültür turlarınaÿkatıldı.

'ALTERNATİF TATİL SEÇENEĞİ'

İzmir’de oturan ve ara tatil için Afyonkarahisar’a gelen Ferdi Tuncel, "Afyonkarahisar’ın termal havuzları bizim çok hoşumuza gidiyor. Otelleri, çalışanları, hizmetleri, çevresi ve şehri seviyoruz. Bizim için alternatif tatil seçeneklerimizden biri. İzmir’de doğup, büyüdüğümüz için denizle iç içeyiz ancak denizin tadı başka, termalin keyfi başka. Hizmet sektöründe çalıştığımız için yaz aylarında tatil imkanımız olmuyor. Kış aylarında da termal tatili, alternatif tatil seçeneği olarak tercih ediyoruz" dedi.

'OTELLERİMİZİN TAMAMI YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI'

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, 1 haftalık tatilin başlamasıyla kentteki 5 yıldızlı 10 termal otelin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi. Gümüşhan, "1 haftalık tatil için Afyonkarahisar’ı tercih eden misafirlerimiz termal tatil yapıyor. Tarihi ve turistik geziler yaparak Afyonkarahisar’ı daha yakından tanırken, yine şehrin farklı lezzetlerini tatma fırsatı buluyor. Tüm otellerimizde konaklayan misafirlerimizden aldığımız memnuniyet oranı ise şu an itibarıyla yüzde 95’in üzerinde. Misafirlerimizin aldıkları hizmetler ve keyifli bir tatil yapmanın mutluluğunu yaşıyor olması, bizleri memnun ediyor" diye konuştu.

'ŞEHİR MUTLU, MİSAFİRLER DE MUTLU'

Tatil sona erdikten kısa süre sonra yeni yıl tatili ve sonrasında sömestir tatili, nisan ayında yine ara tatil dönemi olacağını aktaran Ali Gümüşhan, "Bu tatil dönemlerinde Afyonkarahisar’da bulunan oteller, esnaf ve bizler mutluyuz, gelen misafirler, çocuklar mutlu. Afyonkarahisar mutlu bir şehir diyorlar ve bu şehir mutlu olmayı hak ediyor. Şehir mutlu olunca misafirler de mutlu oluyor. İnşallah hizmetlerimiz sürdükçe şehrimize gelen misafirlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Bizleri tercih ettikleri için misafirlerimize teşekkür ediyor ve Afyonkarahisar’a tekrar bekliyoruz" dedi.

'YATAK KAPASİTESİ 40- 45 BİNLER SEVİYESİNE ÇIKABİLİR'

5 yıl önce termal tatil denildiğinde yaşlı insanların tercih ettiği bir tatil seçeneğinin akla geldiğini de belirten ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Son 2 yıldır yaş aralığı 45- 55 yaşa kadar düştü. Bu demek oluyor ki medikal anlamda ve SPA anlamında da insanların ihtiyacı var. Bu yüzden de Afyonkarahisar’ı tercih ediyor misafirlerimiz. Kendileriyle sohbet ettiğimizde de esprili bir dille ’Araçlarımızın bakımını yaptırıyoruz ama kendi bakımlarımızı da yapmamız gerekiyor. Bu yüzden Afyonkarahisar’ı tercih ediyoruz’ diyorlar. Afyonkarahisar’da hizmet veren 5 yıldızlı otellerimizin tamamının hizmet kalitesi çok üst seviyede. Bu da bizim için sevindirici. Türkiye’nin en büyük ve en fazla 5 yıldızlı termal oteline sahip olan il Afyonkarahisar. Merkez, Sandıklı, Gazlıgöl ve Bolvadin olmak üzere toplam yatak kapasitesi 27 bin civarında olan bir termal potansiyele sahibiz. Yeni yatırımları da göz önünde bulundurduğumuzda 5 yıl içerisinde Afyonkarahisar’ın yatak kapasitesi 40- 45 binler seviyesine çıkabilir."

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