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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
21.01.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

'Tente faciası'nda 150 bin liralık tazminata onama

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'Tente faciası'nda 150 bin liralık tazminata onama

Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’nde Ocak 2017’de yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği ‘tente faciası’nda çıkan tazminat kararını Bölge İdare Mahkemesi de onadı.

AVNİYE Gündoğdu, bir yakının cenaze törenine katılmak için geçen yıl 10 Ocak günü Ataköy 5’inci Kısım’daki Ömer Duruk Camisi’ne gitmişti. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, cenaze namazlarının kılındığı alandaki tenteler için çökme riski meydana getirmişti.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Namazın ardından ilk naaş cenaze aracına konulduğu esnada tente çökmüş, onlarca kişi kar ve demir yığını altında kalmıştı. Facia sonrası Feruzan Eryürek, Mustafa Ümit Şengezer ve Zihni Ganiç yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar arasında yer alan Avniye Gündoğdu, özel bir hastaneye kaldırılmış, 20 gün tedavi görmüştü.

Gündoğdu adına uğradığı zararın tazmini için Avukat Ersan Taştekin, İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde açtığı davada müvekkili Gündoğdu’ya 98 bin 845 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat ödenmesini talep etti. Davalı Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan savunmada ise, olayda sorumluluklarının olmadığı belirtilerek “Tazminat konusu olayda ağır hizmet kusuru yok. Talep edilen tazminat miktarları da fahiş” denilmişti.

150 BİN LİRALIK TAZMİNAT
Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Gündoğdu’ya 98 bin 845 liralık maddi, 50 bin liralık da manevi tazminat olmak üzere toplam 148 bin 845 bin liranın yasal faizi ile ödenmesine karar verdi. İdare Mahkemesinin bu kararına karşı istinaf başvurusu yapıldı.

Tente faciasında 150 bin liralık tazminata onama

BAŞVURU GERİ ÇEVRİLDİ
Dosyaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesi, idare mahkemesi kararının yerinde olduğuna işaret ederek başvurunun reddine karar verdi. Oybirliği ile alınan karar 15 Ocak günü alındı.

 

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