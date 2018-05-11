TEMSA’dan Kamil Koç’a 26 otobüslük teslimat
Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA, Kamil Koç’a 26 adet Safir Plus VIP araç teslimatı daha gerçekleştirdi. Bu teslimatla Kamil Koç filosundaki TEMSA otobüs sayısı 256’ya ulaştı.
Sabancı Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren TEMSA, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. filosuna son olarak 26 adet TEMSA Safir Plus 2+1 VIP araç daha teslim etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “Türkiye’nin en prestijli karayolu yolcu taşımacılığı şirketi Kamil Koç’la uzun yıllara dayanan iş birliğimize bir tuğla daha koyuyoruz. Bu 26 yeni otobüsle birlikte Kamil Koç filosundaki TEMSA imzalı araç sayısının 256’ya ulaşmış olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Çağın gerektirdiği tüm teknolojik özelliklere sahip, yolcu ve çalışan konforunu en üst düzeyde temin eden Safir Plus VIP otobüslerimizin Kamil Koç’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
FİLOMUZU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ
Kamil Koç Otobüsleri Operasyon Direktörü Çağatay Kepek ise şunları söyledi: “Bugün teslimatı yapılan 26 adet TEMSA markalı araç ile birlikte sezon öncesi önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu adım elbette bu yıl için bir ilk ancak son değil. Yıl içinde yapılacak yeni otobüs yatırımları ile Kamil Koç filosunu her geçen gün biraz daha büyüteceğiz.”
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