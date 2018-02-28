Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira olacak

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yurtdışındaki örnekleri dikkate alarak, 50 TL olan temassız işlem limitinin 90 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Uygulama, 1 Mart 2018 itibariyle yürürlüğe girecek.

HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, “Temassız ödeme yöntemiyle kart kullanıcılarının ve işyerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale geldi. Bunu, hızla gelişen kullanım rakamlarından da izliyoruz. 50 TL limitini artırarak, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefledik. Bugüne kadar küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin, limitin 90 liraya çıkmasıyla artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağlamasını bekliyoruz” dedi.

KULLANIM KATLANARAK ARTIYOR

BKM verilerine göre, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi. Temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 TL iken 2017'de 2,5 katına çıkarak 26 TL'ye yükseldi. 2014 yılında yalnızca 97 bin adet olan temassız ödeme terminali adedi 2016 yılında 608 bine yükseldi, 2017'de ise tam 879 bine ulaştı ve toplam terminal adedi içindeki payı yüzde 37 oldu. Böylece 2014'ten bugüne temassız kabul noktası tam 9 kat arttı. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1'i temassız ödemeyi destekliyor.