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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.01.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

"Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin kişiyle istihdam

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"Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin kişiyle istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen "Cazibe merkezlerini destekleme programı" kapsamında Erzurum'da yaklaşık 4 bin kişiye istihdam olanağı sağlaması planlanan "Tekstilkent Projesi"nin de içinde bulunduğu 3 ayrı projenin protokolü imzalandı.

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in imzaladığı "Erzurum Tekstilkent", "Mobilya sektörü inovasyon ve teknoloji merkezi" ile "İkinci OSB doğal gaz altyapısının kurulması" projelerinin bu yıl eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Vali Okay Memiş, KUDAKA salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 aydır görev yaptığı Erzurum'da halkla iç içe olduklarını, tüm kurumlarla beraber kente değer katmak istediklerini anlattı.

"Laf değil iş ürütmek istiyoruz." diyen Memiş, "Elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Sadece rutin işleri yapan, cari harcamaları yapan müesseseler olmak istemiyoruz. Göreve başladığım günden itibaren sürekli alanda vatandaşlarımızla iç içeyim. Erzurum temel kamu hizmetleri açısından yeterli bir il. Bundan sonra yapmamız gereken biraz daha vatandaş odaklı kamu yönetiminin tezahürü olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmak, vatandaşlarımızın bizden taleplerini yerine getirmek." ifadesini kullandı.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI

Memiş, Türkiye'nin önemli tekstil firmalarıyla Erzurum'da yatırım yapmaları konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini, özellikle "Tekstilkent"in hayata geçmesiyle önemli bir istihdam olanağının ortaya çıkacağını anlattı.

Tekstilkent projesinin gündeme gelmesiyle hemen harekete geçtiklerini ve Bakanlıktan gelen onayla bu imzaları attıklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:
"Hayata geçirmeyi planladığımız bu çalışmalarla ilgili de bir takım eleştiriler alacağız. Tabii bunun belli bir dozu olmalı. Her şeyden öte bizim niyetimiz halis. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki kamu kaynağını kimselere peşkeş çekmeyeceğiz ve çarçur etmeyeceğiz. Eksiğimiz, hatamız olabilir ama tek bir derdimiz var o da kısa ve orta vadede yaklaşık 4 bin kişiye istihdam kapısı açmak. Bu nedenle gerekirse şantiye şefliği yapacağım. Sürekli takip edeceğim, bir an önce bu yatırımlar bitecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de KUDAKA koordinesinde gerçekleştirilecek Tekstilkent projesinin uygulayıcısının Erzurum Valiliği olduğuna işaret ederek, "50 dönümlük bir alanda 5 adet tekstil fabrikası yaparak, yatırımcılara tahsis edeceğiz. Bu konuda Valiliğimiz ve bizlere taahhüt edilen istihdam sayısı şu an 1750 seviyesinde. İnşallah ilerleyen dönemlerde istihdam sayısı 4 bine ulaşacak. İnşallah bu yılın sonunda fabrikalar tamamlanacak." diye konuştu.

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