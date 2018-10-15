Tekstilin ‘Sultan’ı

Sultan Tepe ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği, eşi Hasan Tepe ise Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu... Bu ikilinin iş hayatında yolları 90’lı yılların başında kesişti. Sultan Tepe, Ankara’da bir gıda markasında fabrika müdürlüğü, eşi Hasan Tepe ise resim yaparak geçimini sağlıyordu. Ancak kafalarında hep ‘bir şeyler yapmak lazım’ fikri dolaşıyordu. İnternetin olmadığı yıllardı... Hasan Tepe, zaman zaman İhracatı Geliştirme Merkezi’ne (İGM) giderek talepleri inceliyordu. Hasan Tepe bu talepleri eve de getiriyor ve eşi Sultan Tepe ile birlikte bakıyorlardı. Derken bir gün getirdiği yeni bir talepte, istenilen ürünün İngilizce ‘clips’ olduğu yazıyordu. Birkaç farklı düğme bularak zarfın içine koydular ve talep eden adrese gönderdiler. Bir süre sonra firmadan bir cevap geldi ve yazıda ‘clips’ kelimesinin bir başka anlamının da kumaş kırpıntısı olduğunu ve kendilerinin de kot kırpıntısı talep ettiklerini yazıyordu. Bunun üzerine herhangi bir beklentileri olmadan birkaç kot kırpıntısı temin edip tekrar aynı adrese gönderdiler. Gelen cevapta gönderilen numunenin onaylandığı ve 20 ton sipariş geçtikleri yazıyordu, üstelik almak istedikleri fiyatı da eklemişlerdi. Kot parçaları özel bir kâğıt yapımında ve otomotiv alanında yalıtım keçesi imalatında kullanılıyordu. İşte bu onlar için adeta hayatlarının dönüm noktası oldu. Daha sonraki yeni girişimleri Tepar Tekstil kısa sürede yönünü teknik tekstile çevirdi ve Türkiye’nin teknik tekstil üretimin de önemli şirketleri arasına girdi.

Şirketin kuruluşunu ve büyüme hikâyesini Tepar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, anlattı:



2003 DEĞİŞİM YILI



“Türkiye’de kumaş kırpıntısı ihraç eden firmalardan biriydik. Bu alanda öncü bir firmaydık ve fabrikalardan topladığımız bu ürünleri 25’den fazla ülkeye ihraç ediyorduk. Söz konusu dönemde ben profesyonel iş hayatımı bırakıp şirketin başına geçtim. Şirketi Ankara’dan İstanbul’a taşıdık. 2000 yılına kadar bu işte büyüdük. İhracatçı firma olduğumuz için sürekli seyahat ediyor ve yurtdışındaki tekstil ile ilgili fuarları gezmekten çok büyük keyif alıyorduk. Bu fuarlarda teknik tekstil ile ilgili ürünler çok ilgimizi çekti. Kâr payları ve katma değeri yüksek ürünlerdi. İşte bu noktada, 2003 yılında teknik tekstil ürünleri ile üretime girme kararı aldık. Biz kendimizi yeniledikçe büyüyebileceğimizi biliyorduk. Bu zamanda pamuk değil, kullanımı hızla artan nitelikli filament iplik işine girmek istedik. 5 milyon dolar yatırım yaparak işe başladık.

35 ÜLKEYE İHRACAT

Sonra bunun bir adım ilerisini gördük. Teknik tekstil alanında yeni stratejik vizyon geliştirdik. Teknik tekstil kavramı o zamanlar Türkiye’de çok az biliniyordu. Bugün ürettiğimiz iplikler özelikle askeri ve balistik tekstiller, aktif spor tekstillerinde, ev tekstilinde, dış mekan tekstillerinde ve otomobil tekstilleri ile endüstriyel teknik ürünler alanında kullanılmakta.

Üretim tesisimiz İstanbul Hadımköy’de. Toplam çalışan sayımız yurtdışı ağımız ile 110’a yaklaştı. 2018 yılı ciro hedefimiz ise 15 milyon dolar. Bu rakamı 2019’da yapacağımız ilave yatırımlar ile yüzde 25 oranında arttıracağız. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya, İspanya, Polonya, İngiltere, Fransa, Belçika, Amerika ve İngiltere gibi ülkeler bulunmakta.”





KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN ÇOK ÖNEMLİ



SULTAN Tepe, teknik tekstilin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu anlatıyor. Bu alanda bir ülke politikası oluşturulması gerektiğini söyleyen Tepe, şunları anlattı: “Ben bunun için bunca işimin arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve ihracatçı birliklerinde aktif görevler aldım. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendim. Her aşamada teknik tekstilin önemini anlatmaya çalıştım. Ülke için nitelikli ve katma değeri yüksek ürün çok önemli.”