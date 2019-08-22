Tekstilde ‘akıllı’ atak

ZORLU Holding CEO’su Ömer Yüngül, Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi için yüksek katma değerli ihracatını artırması gerektiğine ve bunda da teknik tekstilin önemli bir rol üstlenebileceğine dikkat çekti. “Tekstil artık eski tekstil değil” diyen Yüngül, “Son 5 yıldır yaptığımız araştırmalara göre gelecek artık yüksek katma değerli akıllı ürünlerde. Türkiye de, akıllı ürünlere doğru dünyada yaşanan bu dönüşümden büyük bir pay alabilecek potansiyele sahip. ABD, Almanya ve Çin’in başını çektiği akıllı tekstilde makinası bol Türkiye’nin AR-GE yatırımları ile teknik tekstilde çok büyük katma değer yaratması için inanılmaz fırsatlar var. Biz de Zorlu Grubu olarak son 5 yılda teknik tekstile 60 milyon dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bir bu kadar daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yıl 200 milyon dolarla toplam ihracatımızın yüzde 20’sini oluşturan teknik tekstil ihracat gelirlerimizi 2025’te yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. Tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir şekilde ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu ile şekillendirdiklerini belirten Yüngül, Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın ile birlikte Zorlu Holding’in tekstil alanına yönelik gelecek planlarını anlattı.

PET ŞİŞEDEN PERDE

Dünyada her alanda olduğu gibi tekstilde de büyük bir dönüşümün yaşandığını kaydedenYüngül, şöyle konuştu: “Bu değişimi iyi yönetenler gelecekte küresel tekstil gündemini de belirleyecek. Akıllı tekstil yatırımlarımızla bu alanda küresel gündemi belirlemeyi hedefliyoruz. Şimdiden yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Örneğin biz bugün pet şişeden üretilmiş perde satıyoruz, silahlı kuvvetlere terletmeyen üniforma veriyoruz, eski çarşafları hamura dönüştürüp nevresim üretiyoruz. Ancak Almanya bizden 40-50 cente aldığı akıllı iplikle ürettiği spor ayakkabısını 100 Euro’ya satıyor. Akıllı tekstilde yaptığımız atakla ve bu alanda gündem belirleyen şirketlerden biri olarak katma değerimizi daha da yükseltmek.”

3 TRİLYON DOLAR

Global akıllı tekstil pazarına yönelik bilgiler de paylaşan Yüngül, şunları söyledi: “2008-2009 global ekonomik krizinden önce 60 milyar dolar civarında olan küresel akıllı tekstil pazarı 2015’te 90 milyar dolar civarında iken bugün 160 milyar dolara koşuyor. Küresel akıllı tekstil pazarının 2025 yılında 475 milyar dolara ve hatta 2030 yılında 3 trilyon dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Çin, ABD ve Almanya’nın sürükleyici gücü oluşturduğu bu pazarda ülke olarak geçen yıl 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Fakat pazarın potansiyelini ve kaydettiği gelişimi düşündüğümüzde bu konuda daha gidebileceğimiz çok yol olduğunu söyleyebiliriz.”

MECBURİ İHRACAT

TEKSTİL, elektronik-beyaz eşya ve enerji sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüttüklerini hatırlatan Ömer Yüngül, bu yıl iç piyasada beyaz eşya ve tekstilde yaşadıkları daralmayı ihracat gelirleri ile kapattıklarını belirterek şunları söyledi: “İç piyasada satışlarımızda yüzde 25 düşüş yaşadık ancak ihracatta çok iyi bir büyüme yakaladık. Bu yıl 3 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalayacağız. İç pazardaki daralma ile ihracata odaklandık yani mecburiyetten ihracat atağı yaptık ve çok iyi oldu. Bütün bunlar gösteriyor ki üretimle büyümekten başka bir şansımız yok” dedi.

POLYESTER ÜRETİMİNDE AVRUPA LİDERİ

ZORLU Tekstil Grubu’nun bu yıl 690 milyon dolar ciro hedeflediğini ve yılın ilk yarısında 300 milyon doları aşkın ciro elde ettiğini hatırlatan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın da, şunları anlattı: “Zorlu Tekstil Grubu çatısı altında 12 şirket bulunuyor. Bunlardan Korteks ile Avrupa’nın en büyük polyester üreticisi konumundayız. Türkiye’nin de iplik ihracatının yüzde 17’sini karşılıyoruz. Sadece bu yıl ki teknik tekstil yatırımımız 10 milyon dolar tutarında. Ayrıca, bir süre önce geri dönüşüm tesisi yatırımı yaptık. Özellikle uluslararası iş birlikleri ve yatırımlarda yeni fırsatları değerlendiriyoruz. Gerçekleşirse teknik tekstil alanına ek yatırımlar yapabiliriz.”