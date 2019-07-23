Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret düzeyinde burs

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTekstil mühendisliği seçene asgari ücret düzeyinde burs
GeriEkonomi Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret düzeyinde burs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.07.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret düzeyinde burs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret düzeyinde burs

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "İlk 80 bine giren öğrenciler ilk 5 tercihlerinde tekstil mühendisliğinden bir bölüm seçerlerse burs imkanına sahip oluyorlar ve bunda öğrenci limit yok. İlk 20 bine girenler asgari ücret seviyesinde burs alacaklar" açıklamasında bulundu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, üniversiteye giriş sınavında ilk 20 binde yer alan ve tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden adaylara asgari ücret düzeyinde burs vereceklerini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesinin düzenlediği Tanıtım ve Tercih Günleri'nde tekstil mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerle bir araya gelen Engin, öğrenci ve aileleriyle burs, eğitim ve iş olanakları konularında sohbet etti. Engin, sohbetin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil mühendisliğinin öneminin Türkiye için yadsınamaz olduğunu ancak öğrencilerde bir farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Tekstilin, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Engin, şöyle konuştu:
"Bu sektör, dış ticaret fazlası verdiğimiz yegane sektörlerden biri. Yılda 8,5 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Bursa'dayız ve Bursa tekstilin başkenti diyebiliriz. Bu şehirde ciddi bir sektör var. Hem ev tekstili hem giyimlik tekstilde hem de teknik tekstillerde ciddi yatırım yapan köklü şirketler var, yeni başlayan şirketler var. Bu sebeple Uludağ Üniversitesi tekstil mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere sektörün gerçekten ihtiyacı var."

Engin, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Biz de bu konuda ülkedeki tüm ihracatçılar birlikleri olarak 'Ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde hem ciddi puan almış öğrencilerin tekstil mühendisliğine yönelmesini sağlayabilmek için hem de bir algı yaratmak için bu projeye başladık." dedi.

Dönem ortalaması 2,5 olmalı

Proje kapsamında öğrencilere burs vereceklerini dile getiren Engin, "İlk 80 bine giren öğrenciler ilk 5 tercihlerinde tekstil mühendisliğinden bir bölüm seçerlerse burs imkanına sahip oluyorlar ve bunda öğrenci limit yok. İlk 20 bine girenler asgari ücret seviyesinde burs alacaklar, 20 bin-50 bin asgari ücretin yüzde 70'i, 50 bin-80 bin arası da yüzde 50'si kadar burs almış olacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerin bölüme yerleşmeleri halinde not ortalamalarının okudukları dönem boyunca 2,5 olması gerektiğinin altını çizen Engin, "Bu gerçekten çok güzel bir imkan. Ben başarılı öğrencilerimizin bundan faydalanacağını tahmin ediyorum. Böyle bir uygulama başka hiçbir bölümde yok." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş de bölüm olarak son derece güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını belirterek, burs imkanının önemine değindi. Aniş, öğrencilerini çok farklı alanlarda geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle Bursa'da ikinci ve üçüncü kuşak tekstilci ailelerin çocuklarını ürünlerine katma değer katmak, daha fonksiyonel, daha akıllı ve teknik tekstiller üretmelerini sağlamak için fakültemize ve bölümümüze bekliyoruz. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için buradayız." şeklinde konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'da
O şehirde kiralık ev uyarısı: Acele edin bulamayabilirsiniz
Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı görüntülendi