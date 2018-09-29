Teknolojik Ağa

Ağaoğlu Şirketler Grubu, geliştirdiği yeni teknoloji ile yurtdışına açılıyor. Türkiye’de 37 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma ilk kez yurtdışında üretim yapacak. Bu üretim de klasik inşaat modelinde olmayacak. Şantiyede üretim yerine fabrikada konut üretme yolunu seçtiklerini belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu ile yeni projelerini konuştuk. Arge Grup Başkanı Ahmet Gür ile Ağaoğlu Şirketler Grubu Grup İş Geliştirme Başkanı Burak Kutluğ hem şirketleri hem de inşaat sektörü için yeni olan bu modeli anlattı.

FABRİKADA EV ÜRETECEK

2 yıl önce bünyelerinde Arge merkezi kurduklarını belirten Ali Ağaoğlu, “İnşaatı klasik modelden çıkardık ve endüstri 4.0 ile birleştirdik. Patentini aldığımız bu modelde konutun her noktasını fabrikada üreteceğiz. Sonra onları sahada birleştireceğiz. Hareketli mobilya dışında herşey fabrikada bitecek. Bu modelle hem fiyat hem de zaman avantajımız olacak. 3 yıllık iş 1 yılda bitecek” dedi. Önce bunu Türkiye’de yapmayı planladıklarını, Düzce’de bir fabrika alanı da satın aldıklarını belirten Ağaoğlu şöyle devam etti: “Baktık ülkemizde öncelik başka. Yurtdışında ise yoğun talep var. O zaman önce yurtdışına açılalım ve ülkemize döviz getirelim dedik. İlk adım Afrika, sonra Suudi Arabistan.





Ağaoğlu Şirketler Grubu iştiraki olan Agatech ilk anlaşmayı Afrika için yaptı. Yerel bir ortakla fabrika kurulup üretim yapılacak.

İLK ADRES AFRİKA

Gittiğimiz her yerde yerel stratejik ortaklarımız olacak. Afrika’da ilk anlaşma yapıldı, birkaç haftaya fabrika kurulacak. Ortam iyileşince ana merkez fabrikayı Türkiye’de kuracağız. Sonra hem İstanbul hem de Anadolu illeri için üretim yapacağız. Maliyet ve zaman avantajını kullanıp erişilebilir fiyatlı evler yapacağız.” Modüler üretimin ilk etapta akla prefabrik binaları getirdiğini belirten Ağaoğlu, bu modelin farklı olduğunu, betonarme bir binadan ayırt edilemeyecek kalitede konutlar yapılacağını ifade etti. Şirketlerinin ilgilendiği ülkelerde 200 milyona yakın konut açığı olduğunu dile getiren Ali Ağaoğlu, Agatech markasıyla 2-3 sene içinde yılda 40-45 bin konut üretir hale gelmeyi hedeflediklerini söyledi.





6 HAFTADA BİNA YAPTI

Bu model için geçtiğimiz günler de bir test yaptıklarını belirten Burak Kutluğ, “7 katlı bir binayı 6 haftada yaşanır hale getirdik. Üstelik fabrikamız dahi yokken. Farklı yerlere modülleri ürettirdik ve kurulumu yaptık. Tüm testleri yaptıktan sonra da tekrar parçalara ayırdık ve kaldırdık” dedi. Agatech markası ile yapılacak konutların avantajları hakkında bilgi veren Ahmet Gür ise şunları söyledi: “İnşaat sektöründe bir bütçe yapılır ve kâr hedeflenir ama yolda hep taviz verilir. Sahada kontrol edilemeyen faktörler vardır. Bazen satın almadan kaynaklanan, bazen dövizden, bazen de siyasi faktörlerden kaynaklanır bu durum. Biz bunun önüne geçmek için daha kontrol edilebilir alanlar içinde inşaat yapmayı hedefledik. Bunun yolu da üretimi fabrikada yapmak. Fabrika içinde de zafiyet noktaları bulduk. Bu noktada insan yerine inisiyatifi daha az kullanan, robotik kolları kullanmayı tercih ettik.” Maliyette yüzde 30 ile 50 arasında değişen oranda avantaj sağlandığını söyleyen Gür, “1 senede 2 bin konut genelde olmaz ama bu sistemde mümkün. Üstelik bir bina yapıldığında 50 kilometre çapında insana pazarlanıyor. Biz parça parça üretip sahada birleştirince müşteri potansiyeli de artıyor. Kars’a da gider, Afrika’ya da. Bir de her coğrafyada konut talebi farklıdır. Fabrikada daha esnek olduğumuz için daha farklı üretimler de mümkün. Bu üretim normal bir binadan 150 kat daha hafif. Dolayısıyla depreme karşı daha dayanıklı. 160 dakika yangına karşı dayanıklı ve çevre dostu özelliklere sahip.”

SORUN VAR AMA AŞILIR



İNŞAAT sektörüyle ilgili görüşlerini de paylaşan Ali Ağaoğlu, “Herşey güllük gülistanlık değil. Sıkıntılı bir dönemde geçiyoruz. Sadece inşaat değil içinde bulunduğumuz koşullar tüm sektörler için zor. Ama bu ülkede hala konut açığı var, balon falan asla yok. Ama sorun şu; vatandaş konuta ulaşamıyor. Bu faiz oranlarıyla mümkün değil. Ama inanıyoruz ki bunlar aşılacak. İnşaat sektörünün önünde daha 50 yıl var. Ülkedeki yapıların yarısı kalitesiz ve depreme karşı dayanıksız. Nüfus artışı da ortada” dedi.





BORÇLARIMIZI KAPATIYORUZ



ALİ Ağaoğlu geçtiğimiz ay bir basın toplantısı düzenleyerek hakkında çıkan iddialara da cevap vermişti. O toplantıda “17 milyar liralık varlığım var, borcum bunun yüzde 10’u değil. Üretimde olan iki RES projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım” açıklamasını yapmıştı. Bu konuyu hatırlattığımız Ağaoğlu şu yanıtı verdi: “Şuan ciddi görüşmeler var. 1 ayda gerekli satışları yapıp yolumuza borçsuz devam ederiz. Hiçbir zaman inşaat yatırımında geri adım atmam, frene basmam. Bodrum’da 12 milyon metrekarelik alanda proje yapıyoruz, çalışmalar sürüyor. İnşaat sektörü için geliştirdiğimiz yeni üretim modeli de bu sektörde kalıcı olacağımızın göstergesi.”