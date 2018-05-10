TED'den yöneticilere dijitalleşme semineri
Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından gerçekleştirilecek “TED Executive Seminars-Program on Digital Strategy and Leadership” etkinliğine Harvard Business School Öğretim Üyesi Felix Oberholzer-Gee marka konuğu olarak katılacak.
TED, 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde dijitalleşmenin iş yaşamındaki önemine dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıyor. Üst düzey yöneticilere yönelik bir program olan “TED Executive Seminars – Program on Digital Strategy and Leadership”, dijital değişim konusunda akademik ve stratejik çalışmaları ile tanınan Harvard Business School’un MBA programından sorumlu Dekan Yardımcısı, Prof. Felix Oberholzer-Gee’yi marka konuğu olarak ağırlayacak.
İstanbul Salt Galata’da gerçekleşecek olan programda Apple, Amazon, Alibaba, Uber, Goldman Sachs ve New York Times gibi pek çok lider firmanın dijital değişim yolculukları incelenecek.
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