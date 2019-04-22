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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Tedavülden kaldırılıyor

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Tedavülden kaldırılıyor

AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibarıyla 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılan 500 euroluk banknot, Almanya ve Avusturya'da da 26 Nisan tarihinden sonra tedavülden kalkacak

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların 17 yıllık varlığı cuma günü son bulacak.

Avrupa Merkez Bankası Konseyi, terör finansörleri ve kalpazanlarla mücadele etmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için paranın tedavülden kaldırıldığını açıkladı.

AB Merkez Bankası Konseyi, 2019 yılı mart ayı itibarıyla piyasalarında 254 milyar euro değerinde 509 milyon adet 500 euroluk banknot bulunduğunu açıkladı.

Banka, 500 euroluk banknotların günlük hayatta kullanılamayacağını ancak elinde 500 euroluk banknot bulunanların kendi ülkelerinin merkez bankalarından her zaman bozdurma ve takas yapma imkanına sahip olduğunu açıkladı.

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