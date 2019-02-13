Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTavuk eti ve yumurta üretimi arttı
GeriEkonomi Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.02.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 1,88 artarak 19 milyar 643 milyon 711 bine yükselirken, tavuk eti üretimi yüzde 0,93 artışla 2 milyon 156 bin 671 tona çıktı.

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 1,88 artışla 19 milyar 643 milyon 711 bine çıkarken, tavuk eti üretimi yüzde 0,93 artarak 2 milyon 156 bin 671 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 19 milyar 643 milyon 711 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 1,88 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 228 milyon 533 bin tavuk, 6 milyon 779 bin hindi kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2017'ye göre yüzde 0,0072, kesilen hindi sayısı da yüzde 32,17 artış gösterdi.

Geçen yıl 2 milyon 156 bin 671 ton tavuk eti, 69 bin 536 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,93, hindi eti üretimi yüzde 32,79 yükseldi.

ARALIK 2018 VERİLERİ

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Aralık 2018'de 1,7 milyar tavuk yumurtası üretildi. 2018 sonu itibarıyla yumurtlayan tavuk (damızlıklar hariç) sayısı 76 milyon 932 bin 853 adet oldu.

Aralık ayında kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı ve 99 milyona düştü. Kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 48,3, Aralık 2017'ye göre yüzde 6,3 artış kaydetti. Kesilen hindi sayısı 773 bini buldu.

Tavuk eti üretimi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı. Bu dönemde 171 bin 625 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Hindi eti üretimi ise aralıkta bir önceki aya göre yüzde 20,2 artış gösterirken, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 2 azalışla 5 bin 956 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 2,2 takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor