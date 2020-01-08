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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor

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TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor

TAV Havalimanları Holding AŞ, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın satın alınması sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'na yönelik finansal duran varlık edinimi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, VPE Capital ile oluşturulan konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığının 8 Kasım 2019'da duyurulduğu anımsatılarak, "Satın alma sürecine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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