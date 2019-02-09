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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Taşeronlar yüzde 26 zam alamadı

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Taşeronlar yüzde 26 zam alamadı

Taşerondan kadroya geçen 250 binden fazla çalışanın sadece “tek bir kelime” nedeniyle yüzde 26’lık asgari ücret zammından yararlanamadığı ortaya çıktı. Koop-İş Başkanı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, “Yüzde 26’lık zamdan bir ifade yanlışlığı nedeniyle yararlanamayanlar var. Çalışanlar da dava açmaya başladı. Bu haksızlık giderilmeli” dedi.

Geçen yıl 800 binden fazla çalışanın taşerondan kadroya geçtiğini belirten Alemdar şöyle devam etti:

Taşeron sürecinde, firmalara iş verilirken, taşeron kapsamında çalışanların ücretleri de asgari ücrete göre orantılanıyordu. Bazı çalışanlar asgari ücretin bir buçuk katı kadar, bazıları ise iki veya 3 katı kadar ücretler karşılığında çalışıyordu. İşçiler kadroya geçerken ise ücretlerinin bildirilmesi gerekiyordu. Karışıklık da bu noktada çıktı. Bazı işçilerin ücretleri asgari ücret katları olarak bildirilirken, bazılarınınki net rakam olarak bildirildi. Ücretleri net rakam olarak bildirilenlerin asgari ücretle olan bağı kopmuş oldu. Bu nedenle çalışanların bir bölümü bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık zamdan yararlanamadı.”

250 BİNİN ÜSTÜNDE

Bu durumda olan çalışan sayısının 250 bini geçtiğini belirten Alemdar, “Sadece yüzde 4’lük zamla yetinmek zorunda kalan yüzbinlerce işçiden bahsediyoruz. Bu büyük bir ayrımcılık nedeni de oluyor. Bazı çalışanlar yüzde 26 artı 4 alırken, bazıları sadece yüzde 4’lük ücret artışı aldılar. Bu sorunun çözülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kadroya geçen taşeronların sosyal yardımlarının da bir diğer sorun olduğunu belirten Alemdar, “Çalışanların çocuk yardımı 25 TL, yakacak yardımı 30 TL, yemek yardımı 5 TL. Bu rakamlar 31 Ekim 2020’ye kadar da artmayacak. Oysa son ekonomik koşulların ardından bu rakamların revize edilmesi gerekiyor. Geldiğimiz noktada yıllık yüzde 20.35, altı aylık ise yüzde 10.75’lik bir enflasyon var. Bu rakamların dikkate alınmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı. 

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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