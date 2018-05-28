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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
28.05.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Taş Yapı’dan Sinan Çetin’e haciz

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Taş Yapı’dan Sinan Çetin’e haciz

İNŞAAT sektörünün önemli oyuncularından Taş Yapı’nın, ünlü yönetmen Sinan Çetin’in şirketi Plato Film’e karşı icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Önceki gün Sabah gazetesinin duyurduğu dava sonucu sonrasında, Çetin’in şirket merkezinde haciz işlemi yapıldı.

TARAFLARIN karşı karşıya gelmesine neden olan süreç ise 6 yıl öncesine dayanıyor. Taş Yapı için çekilmesi gereken 2 reklam filmi için Plato Film’e 6 yıl önce 200 bin dolar ödendi. Ancak filmler zamanında teslim edilmeyince Taş Yapı paranın iadesini istedi. Konuya ilişkin ulaştığımız Plato Film’in avukatı ise herhangi bir açıklama yapmadı. Taş Yapı, Plato Film’in banka hesabına 2 reklam filmi için 17 Temmuz 2012 günü 200 bin dolar havale yaptı. Taş Yapı’nın iddiasına göre, söz konusu filmler zamanında teslim edilmedi; yerine getirilmesi gereken işte gecikme yaşandı. Taş Yapı tarafı önce sözleşmeden döndüklerini Plato Film’e bildirdi, daha sonra çekilen ihtarname ile yapılan 200 bin dolarlık ödemenin iadesi talep edildi.

ÖNCE İCRA TAKİBİ
Ancak bu süreçten olumlu bir sonuç çıkmayınca Taş Yapı tarafı bu kez Plato Film’e karşı icra takibi başlattı. İstanbul 31. İcra Müdürlüğü nezdinde yapılan takip 2 yıl öncesine ait. Plato Film avukatları bu takibe itiraz etti. İtiraz sonucu icra takibi durdu. Taş Yapı tarafı bu kez itirazın iptali için ticaret mahkemesinde dava açtı. Davalı konumda olan Plato Film adına yapılan savunmada ise özetle şunlar kaydedildi: “Dava haksız ve yasalara aykırı. Davanın reddine karar verilmesi gerekir. Taş Yapı’yı 2 değil 5 film çekildi. Bunlardan bazıları kamu spotu şeklindeydi. Tüm çekilen filmler de zamanında teslim edildi. 5 film için yapılan harcama da 450 bin dolar. Plato Film olarak Taş Yapı’dan 250 bin dolar daha alacaklıyız. Taş Yapı tarafı, sözleşmeden hukuka aykırı bir biçimde döndü. Haksız davanın reddine karar verilsin.”

‘DOSYADA BELGE YOK’
Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra dosyayı bilirkişi gönderdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor Taş Yapı lehine çıktı. Raporda, Taş Yapı tarafından gönderilen 200 bin dolara karşılık, çekilmesi gereken filmlerin şirkete teslim edildiğini dair bir belgenin bulunmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca, Plato Film’in 5 film için 450 bin dolar harcama yaptığı, dolayısı ile alacaklı konumda olduğunu destekleyen bir belgenin de dosyada mevcut olmadığı belirtildi. Raporda, Plato Film’in faizi ile birlikte 220 bin dolar ve yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödemesi gerektiği kaydedildi.

KLİMAYA HACİZ
Mahkeme kararını geçen 23 Mart günü yazdı. Kararda, Plato Film’in anaparanın yanı sıra faizi ile birlikte 220 bin 284 dolar ile 135 bin 651 TL’lik icra inkar tazminatını ödemesi kararı verdi. Kararda ayrıca 100 bin lirayı aşan dava masrafı da Plato Film’in üstüne bırakıldı. Bu karar sonra taraflar, ödeme konusunda, yeniden temasa geçti.

Yürütülen bu görüşmelerden de olumlu bir sonuç çıkmayınca bu kez alacağın tahsili için icra takibine geçildi. Haciz yazıları, Plato Film’in çalıştığı tüm şirketlere ve bankalara gönderildi. İcra Müdürlüğü kararı ile de şirketin Beyoğlu’nda bulunan merkezine gidildi. 9 Nisan 2018 tarihli haciz tutanağına göre; anılan adreste bulunan bir klima haczedildi. Tutanağa göre, Plato Film’in güncel borcu 1 milyon 337 bin 349 lira seviyesinde.

Plato Film, ticaret mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Konuya ilişkin ulaştığımız şirket avukatı Burcu Çınar, müvekkili adına herhangi bir açıklamada bulunmayacağını söyledi.

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