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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığından "ürün bazlı" gıda denetimi

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Tarım ve Orman Bakanlığından "ürün bazlı" gıda denetimi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin "Amacımız, tüketicinin sağlıklı, güvenilir gıdayla beslenmesini sağlamak ve aldatılmasını önlemektir. Bununla birlikte işini doğru yapan üreticiyle diğerlerini ayırmayı ve haksız rekabeti önlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "ürün bazlı" gıda kontrollerine Ankara'daki bir entegre et tesisinde yaptığı denetimle başladı.

Bakanlığa bağlı ekipler ürünlerden numune alarak fiziki kontrollerini gerçekleştirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ürün bazlı gıda denetiminin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.
Söz konusu denetimlerin 1 hafta boyunca Türkiye genelindeki birçok işletmede yapılacağını belirten Seçkin, numunesi alınan ürünlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili firmalara para cezası uygulanacağını ve isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Seçkin, yürütülen çalışmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Üretimden tüketime kadar her aşamada sahadaki arkadaşlarımızla birlikte denetimleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, tüketicinin sağlıklı, güvenilir gıdayla beslenmesini sağlamak ve aldatılmasını önlemektir. Bununla birlikte işini doğru yapan üreticiyle diğerlerini ayırmayı ve haksız rekabeti önlemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla etkin bir şekilde ve sürekli olarak denetimlerimizi yıl boyunca gerçekleştirmekteyiz."

DENETİMLER HABERSİZ YAPILIYOR

Seçkin, risk esaslı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hangi ürün grubunda ne gibi riskler gördük, bunları yıl içindeki ve geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırarak masaya yatırıyoruz, böylece bir sonraki yılın denetim ve numune alma planını şekillendiriyoruz. Denetimlerimizi kesinlikle haber vermeden gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da denetlenen entegre et tesisinde, hem üründen hem de ham maddelerden numuneler alındığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ürünlerden, hem paketlenmeden önce hem de paketleme sonrasında numuneler alındı. Bunların laboratuvarlarda analizi yapılacak. Özellikle kıymanın içindeki yağ oranı tüketici için önemli bir parametre ve bu etlerin menşesi, hangi tür bir hayvana ait olduğu ve içine herhangi bir sakatat katılıp katılmadığı analiz edilecek."

ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Ankara'nın yanı sıra ürün bazlı ilk kontroller İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere ülke genelindeki birçok tesiste gerçekleştirildi. "Ürün bazlı" denetimlere gelecek günlerde de devam edilecek.

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