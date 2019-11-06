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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarım ürünlerine imaj operasyonu

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Tarım ürünlerine imaj operasyonu

Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirmek için seferberlik başlıyor. Tarım ürünlerinin imajını değiştirmek için bundan sonraki süreçte konjonktürel gelişmeler de dikkate alınarak denetim daha etkin yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı programında, tarımsal ürünlerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha yoğun tercih edilmesi için atılacak adımlar da yer aldı. Programda, tarım ürünlerin ihracında bir yıl içinde atılacak adımlar, “Ticari kalite denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesiyle, tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarını karşılaması sağlanacak. Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirip muhafaza etmek amacıyla, konjonktürel gelişmeler de dikkate alınarak denetim sıklıkları değiştirilmek suretiyle denetim daha etkin yapılacak” sözleriyle anlatıldı. Tarımsal ürünlerin yurtdışındaki imajı kapsamında Türk çayı için de çalışılacak. Yurtdışında Türk çayının tanıtım faaliyetleri artırılacak. Çaykur ise, ihracata yönelik pazar araştırması yapacak ve ürün optimizasyonunu sağlayacak.

Yerli ürün kullanımı da özendirilecek.Bunun için yerli malların görünürlüğü artırılacak. Yeni yapılacak tüketici profili araştırmasıyla yerli ürün tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri saptanacak ve buna göre yeni çalışma programı belirlenecek.

Yerli ürün tüketmeyi tercih eden tüketici oranı 2019 yılında yüzde 38 olarak tahmin edilirken, 2020 yılında yapılacak çalışmaların sonucunda oranın bir puanlık artışla yüzde 39’a çıkacağı öngörülüyor.

LİSANSLI DEPODA HEDEF 100

ET, süt, meyve-sebze ve su ürünleri ile ilgili program kapsamında halihazırda verilen desteklerin artırılması için ilana çıkılacak ve soğuk hava deposu inşası ve ilgili makinelerin temini konusunda mevcut kapasite artırılacak. Lisanslı depo sayısı 2020 yılı sonunda 100’e ulaştırılacak.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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