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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Tarım Kredi'den "faizsiz üretim" modeli

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Tarım Kredi'den "faizsiz üretim" modeli

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: "Katılım bankacılığı için tarım sektöründe inanılmaz potansiyel var. Katılım bankacılığında toplanan mevduatlar, tarım sektöründe kullanıldığında geri dönüşü aylar içerisinde sağlanır. Biz Vakıf Katılım'a teklifte bulunduk. Bir miktar parayı onlar, bir miktar parayı biz koyarak ürün alacağız. Ürünü sattıktan sonra kazancı paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, katılım bankacılığı açısından tarım sektöründeki potansiyele dikkati çekerek, "Biz Vakıf Katılıma teklifte bulunduk. Bir miktar parayı onlar, bir miktar parayı biz koyarak ürün alacağız. Ürünü sattıktan sonra kazancı paylaşacağız." dedi.

Poyraz, AA muhabirine birliğin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kredi Yurtlar Kurumuna ürün vermeye başladıklarını anlatan Poyraz, piyasada fiyatları mümkün olduğu kadar sabit tutmaya çalıştıklarını söyledi. Poyraz, yem sektöründe ana aktörlerden olduklarını ve geçen yıl bu sektöre fiyat regülasyonu anlamında katkılarının olduğunu anlattı.

Orta vadede Tarım Kredi'nin 5 milyar liralık ürün alımı hedeflediğinin altını çizen Poyraz, bu ürünlerin doğrudan pazara yansıtılmasını önemsediklerini ve bunu geliştireceklerini kaydetti.

Poyraz, bu yıl planlı üretim modeli noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Planlı üretim noktasındaki çalışmalarımız bu sene çok daha iyi hissedilecek. Mesela zeytinyağı yapıyoruz. Bu yıl makarna üretimi için anlaşmalar yaptık. Meyve suyu üretimi noktasında da makarna gibi girişimlerimiz var. Çeltik fabrikamız var." ifadelerini kullandı.

"TARIMDA KATILIM BANKACILIĞI KEŞFEDİLMELİ"

Çiftçilerden alınan ürünler için üretim safhasında finansmana ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Poyraz, şöyle devam etti:
"Katılım bankacılığında toplanan mevduatlar tarım sektöründe kullanılırsa geri dönüşü aylar içerisinde sağlanır. Biz Vakıf Katılım Bankası ile örnek olsun diye bir proje başlattık. Adıyaman'da fıstık işleme tesisimiz var. Biz ortaklarımızdan fıstığı alıyoruz. Alırken bize finansman lazım. Bunu bir bankadan kredi kullanarak yapıyoruz ayrıca işletme için de kredi kullanıyoruz. Sonra ürünü satarken bu kredi faizlerini maliyet unsuru olarak ekliyorum. Biz Vakıf Katılıma teklifte bulunduk. Bir miktar parayı onlar, bir miktar parayı biz koyarak ürün alacağız. Birlikte aldığımız ürünü satıp masraflardan sonra kazancı paylaşacağız. Bu da en fazla 5-6 ay içerisinde geri dönüş olacak. Bunu katılım bankalarının dikkatini buraya çekmek için yaptık. Bu ve buna benzer örnekleri uygulayalım ki tarım sektöründe tarım katılım bankasının ne kadar gerekli olduğunun ve soframıza gelen her gıdanın tam olarak helal gıda olması konusunda adımlar atmamız lazım ve katılım bankacılığının tarım sektöründe inanılmaz potansiyel var. Bunun keşfedilmesi lazım."

Poyraz, katılım bankacılığı noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını, kuracakları katılım bankasının Türkiye'nin katılım bankası olmaya aday olduğunu kaydetti.

Dış pazarlar noktasında yürüttükleri çalışmalara değinen Poyraz, Çin pazarını önemsediklerini, Katar başta olmak üzere Orta Doğu'yu da hedef pazar olarak gördüklerini anlattı.

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