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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.10.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Tarım Kredi'den 100 üründe yüzde 10 indirim

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Tarım Kredi'den 100 üründe yüzde 10 indirim

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında 100 üründe yüzde 10 indirime gittiklerini söyledi.

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Poyraz, AA muhabirine, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklanmadan önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin düzenlediği basın toplantısıyla özellikle gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan bir indirim yaptıklarını anımsattı.

Bunu, kendilerine özgü bir finansman yöntemi bularak yaptıklarını vurgulayan Poyraz, arkasından piyasayı regüle etme anlamında yem fiyatlarını da yüzde 7 piyasanın altında fiyatlandırdıklarını aktardı. Poyraz, bu gelişmelerin ardından enflasyonla mücadele noktasında bir program hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sefer diğer şirketlerimizdeki arkadaşlarımızla da değerlendirmeler yaparak hiç olmazsa maliyetlerimizi biraz daha sıkmaya karar verdik. Farklı noktalarda eğer kaçaklarımız varsa onları da gözden geçirelim ve mümkün olduğu kadar ne kadar çok fiyatları aşağı çekeriz bunun çalışmasını yapalım dedik. Şu anda hemen hemen tüm şirketlerimizde hatta sigorta şirketimizdeki ürünlerimiz de dahil olmak üzere fiyatlarımızı yaklaşık yüzde 10 civarında aşağı çektik. Enflasyonla mücadele kapsamında 100 ürünümüzde fiyatları yüzde 10 indirdik. Ürün çeşitlendirmesi anlamında baktığımız zaman da bir tarafta GÜBRETAŞ'ın yüzde 15'e varan indirimin yanı sıra özellikle toz ve organik gübrelerde yüzde 10'a yakın indirim yaptık."

"SEPETE EKLEYECEK ÜRÜNLER VAR MI?"

Zirai ilaçlarda da indirim yaptıklarını vurgulayan Poyraz, "Sigorta şirketimizde hem çiftçimize yönelik hem de diğer genel sigorta faaliyetlerinde tüm vatandaşlarımıza yönelik olarak indirimler gerçekleştirdik. Maliyetleri sürekli gözden geçirerek, 'Nereden nasıl tasarruf edebiliriz?' noktasındaki gayretimizi devam ettirerek, bu sepete ekleyebileceğimiz ürünler var mı, onun çabası içindeyiz." dedi.

Karlılık oranlarının normalde çok düşük olduğuna dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:
"Zarar etmiyoruz ama şu anda çok da para kazanır konumda değiliz. Ancak bundan hayıflanmıyoruz. Daha sonra talebin artmasından kaynaklanan kazanımların olacağını, piyasanın canlanacağını düşünüyoruz. Biz bu anlamda kazanmasak da kaybetmeyelim bandında gidiyoruz ve inanıyorum ki Türkiye, bu işi önce psikolojik olarak ama gerçek anlamda da ekonomik olarak aşacak. Bundan bir tereddüdümüz yok çünkü bu biraz psikolojik bir sorun. Birileri de özellikle bu karamsarlığı yayma noktasında üzerine gidiyor. Bence bu anlamda güzel bir kampanya. Milletimize moral ve motivasyon verme açısından önemli bir kampanya. Biz tüm kapasitemizi bu kampanyaya destek vermek için kullanacağız. Şu anda kampanyanın başladığı tarihten itibaren şirket ve kooperatiflerimizde bu ürünlerin fiyatlarını aşağı indirdik."

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