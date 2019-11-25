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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Tarım girişimcisine 50 milyon avroluk IPARD-II hibesi verilecek

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Tarım girişimcisine 50 milyon avroluk IPARD-II hibesi verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "IPARD 8'inci Başvuru Çağrısı ile işleme ve pazarlama sektörlerinde, 50 milyon avro yani 320 milyon liralık hibe paketini üretici, yetiştirici ve yatırımcılara sunuyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 8'inci Başvuru Çağrısı'yla işleme ve pazarlama sektörlerinde, üretici, yetiştirici ve pazarlama alanına yönelik 50 milyon avro hibe paketi sunduklarını belirterek "Yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz." dedi.

Pakdemirli, IPARD-II 8'inci Başvuru Çağrısı'nın tanıtımı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, kırsal bölgelere yatırım yapacak üretici ve girişimcilerin peşinde olduklarını söyledi.

Söz konusu başvuru çağrısı kapsamında verilecek yeni hibenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Pakdemirli, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 320 milyon lira karşılığı 50 milyon avroluk hibe paketini üretici, yetiştirici ve yatırımcılara sunduklarını ifade etti.

Pakdemirli, "Yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz." diye konuştu.

"ÇAĞRI ÇERÇEVESİNDE 5 SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEĞİZ"

IPARD-II 8'inci Başvuru Çağrısı çerçevesinde 5 sektörü destekleyeceklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleriyle, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon 250 bin avro ila 3 milyon avroya kadar olan kısmına yani 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız."
Hibe oranlarının gerçek ve tüzel kişiler için yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olarak uygulanacağını anlatan Pakdemirli, IPARD yatırımlarında vergi muafiyetinin yatırımlara dolaylı olarak yansıdığını belirtti.

Pakdemirli, çağrı kapsamında, mevcut makine ve ekipmanlara ek olarak, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda, IPARD'a yeni makine ve ekipmanları dahil ettiklerini bildirerek süt tankerleri, süt toplama araçları ile şoklama ve ürün dondurma sistemlerini de destek kapsamına aldıklarını ifade etti.

Proje hazırlama sürecinin başladığını kaydeden Pakdemirli, projelerin sunulması için 2 ay süre bulunduğunu sözlerine ekledi.

DİĞER KONUŞMALAR

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı da Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde tarım sektörünün önemine değindi.
AB açısından ortak tarım politikası ve bölgesel farklılıkların giderilmesinin çok önemli bir konu olduğunu dile getiren Kaymakcı, "Program bünyesinde 2011'den bu yana 14 binden fazla proje için 1,1 milyar avroyu aşan AB fonu ülkemiz tarım sektörünün modernizasyonu ve kırsal toplumun kalkındırılması için aktarıldı." dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da "Türkiye buradan almış olduğu her kuruşu layıkıyla bu alanlara aktaran, üretime dönüştüren, tarımda sanayiye dönüştüren ve pazarlamaya geçiren bir ülke." diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Hakan Kalender de 42 ilde 2 bin 600 personelle kırsal alanlara daha çok yatırım kazandırmak, istihdamı ve AB standartlarındaki tesis sayısını artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys, IPARD'ın Türkiye'de artık aileden bir isim olarak görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Lys, kırsal ekonomilerin hala birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve genç nüfusun kırsal alanı terk etme eğilimi gösterdiğini kaydederek "Gençlerin göçünü azaltmak istiyorsak kırsal alanların yaşam ve çalışma açısından cazip yerler haline gelmesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından IPARD kapsamında destek alan Halit Çelebi, Aysel Bakır, Gamze Taş, Mahir Merkit ve Şaban Topuz'a plaket verildi.

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