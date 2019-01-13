Tarihi yalı otel oluyor
İstanbul Boğazı’nın en görkemli yapılarından birisi olan Sarıyer’deki tarihi Kocataş Yalısı lüks otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
Katarlı işadamı Omar Hussain Alfardan’ın satın alıp aslına uygun restore ettirdiği yalıyı ABD’li ünlü otel zinciri SIX SENSES işletecek. Geçirdiği yangının ardından 21 yıl önce tamamen kullanılamaz hale gelen Sarıyer’deki tarihi Kocataş Yalısı, Katarlı işadamı Omar Hussein Alfardan tarafından 200 milyon dolar yatırımla eski haline dönüştürüldü. Arif Mardin ve Betül Mardin’in de doğduğu yalı 2019’un ikinci yarısından itibaren lüks otel olarak hizmet verecek. SIX SENSES tarafından işletilecek yalıda 60 adet VIP otel odası, SPA merkezi, 3 restoran ve 2 yüzme havuzu bulunuyor. Kocataş Yalısı’nın tüm restorasyon sürecini yürüten Yüksek Mimar Fuat Kaplan, “Kocataş Yalısı, İstanbul’un marka değerine katkı sağlayacak. Ciddi bir zemin güçlendirmesi yaparak yalıyı aslına uygun inşa ettik. Yalının içeresinde bulunduğu 25 dönümlük arazideki ağaçlar dahi korundu” şeklinde konuştu.
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