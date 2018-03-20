Tarihi mahallede yenilik zamanı

TÜRKİYE’nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi 72 yıl aradan sonra yenileniyor. Dönemin bürokratlarının konut sorununu çözmesi için Emlak Bank tarafından yapılan proje uzun süredir atıl kalmasıyla gündemdeydi. Ankara Kızılay’da yer alan ve merkezi konumuyla öne çıkan proje Ağustos 2017’de Emlak Konut GYO’ya devredildi. Ranta kurban gider mi endişeleri zaman zaman gündeme gelse de alanda yapıların ve ağaçların korunması kararı alındı.

LOJMAN VE TESCİLLİ AĞAÇ

İçerisinde 2-3-4 katlı 75 binada 435 lojman, 250 tescilli anıt ağaç, okul, kütüphane ve dükkanlar yer alan Saraçoğlu Mahallesi 1.Derece Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmişti. Geleneksel Türk Evi kurgusuyla 1940’lı yıllarda yapılan binalar şimdi aslına uygun olarak yenilenecek. Emlak Konut 120 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmalar için gelir paylaşım ihale düzenleyecek. İhaleye katılan firmaların belli olacağı ilk oturum 19 Nisan’da gerçekleşecek.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye’nin ilk toplu konut projesini yeniden Ankara’nın kent yaşamına kazandırmak istediklerini söyledi. Bölgeyi ‘milli miras’ olarak tanımlayan Kurum, “Geçmişine uygun olarak tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılar ve ağaçlar Kültür Bakanlığı’ndan onaylı şekilde korunuyor. Proje bitince alan tüm Ankara halkının kullanımına sunulacak” dedi.

TEK BİR TUĞLA KALKMAYACAK

BİR yıl önce başladıkları projede önemli bir aşamaya geldiklerini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bu projeyi gelecek kuşaklara taşımak için yeni bir insiyatif alıyoruz. Bütün özellikleriyle korunacak. Tek bir tuğlası yerinden kalkmayacak. Bölge zaten kentsel sit alanı. Bu proje bir sosyal sorumluluk projesi. Duvarları ve çitleri kaldıracağız. Saraçoğlu’nu Ankarayla, Ankara’yı Saraçoğlu ile buluşturacağız. Yemyeşil bir alan olacak” dedi.

ŞEHİRLER İÇİN EN BÜYÜK RİSK ‘RANT’

ANKARA için örnek bir proje geliştirildiğini belirten proje paydaşlarından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Şehirlerin nüfus baskısı altında bunaldığı bir dönemden geçiyoruz. Şehirlerde ciddi bir rant baskısı altında kalıyor. Burada da rant oluşur mu tarihi yapılar heba edilecek mi endişesi vardı. Proje hem şehrin değerini artıracak hem de çevreyle dost bir proje olacak. Yüzde 44.12’si sosyal donatı, yüzde 55.88’i turizm, kültür, konut ve ticaret alanı bırakılmış. Önümüzdeki dönemde en büyük risk doğal ve tarihi güzelliklerin ranta kurban edilmesidir” dedi.

TARİHİ ALANLAR KORUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise proje planlamasının bakanlıkları tarafından yapıldığını hatırlatırken, tarihi alanların korunmasının önemine vurgu yaptı. Özhaseki, “Eskiden tarihi eserleri bir kalıntı olarak görüp yok etme anlayışı her yerde varken, şimdi başta belediyeler olmak üzere bu anlayış değişti” şeklinde konuştu.

YÜKSEK YAPI ENDİŞESİ GİDERİLDİ

SÖZ konusu alanın korunmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kızılay eski cazibesini kaybetti. Bunda Ankara’nın AVM kenti olmasının rolü var. Saraçoğlu Mahallesi Kızılay’ı eski günlerdeki gibi merkez haline getirecek” dedi. Bölgede çok katlı konut yapılacağı endişesi olduğunu hatırlatan Taşdelen, bu endişelerin giderildiğini ifade etti.

ZIRHLI BİRLİK ALANLARI MÜZE OLSUN

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bölgeye Keçiören metrosunun da geleceğini kaydetti. Aynı zamanda bölgede bulunan zırhlı birliklerle ilgili beklentilerini de toplantıda paylaşan Başkan Tuna, “Zırhlı birliklerin taşınmasıyla bu alanın müze olarak yaya yoluna açılması gibi bir uygulamayı da yapmak istiyoruz” dedi.