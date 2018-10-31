Tapu harcı indirimi uzatıldı! Konutta yüzde 8 KDV ne zaman bitecek?
Tapu harcı indirimi için inşaat müteahhitlerinin beklediği gelişme, 31 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine doğru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme toplantısında açıklama yapan Bakan Albayrak, konutta tapu Harcı indiriminin yıl sonuna kadar devam edeceğini duyurdu
Tapu harcı indirimi ile KDV oranlarında gerçekleştirilen indirim, 2018 yılının sonuna kadar devam edecek. Geçtiğimiz mayıs ayında konut satışlarında getirilen ve sadece konut satışını kapsayan tapu harcı indirimi, yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e indirmişti. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme toplantısında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili detayları açıkladı.
Bakan Albayrak KDV indirimi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
* Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 31 Ekim'de bitiyordu, 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek.
* Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi de yıl sonuna kadar devam edecek.
İMSİAD UZATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, 31 Ekimde sona erecek tapu işlemlerinde uygulanan harç ve KDV indiriminin uzatılması için çağrıda bulunmuştu.
İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, yaptığı açıklamada, Bilindiği gibi 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 8, binde 20 olarak uygulanan tapu harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için oldukça önemlidir. Özellikle konut kredilerindeki artışlar, kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmalar satışların azlığından muzdarip durumda. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi, sıkıntıda olan sektöre hepten köstek olacaktır dedi.
Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınmasını öneren Andıç, konut teslimlerinde yüzde 18 ve tapu harcında da binde 20 olan, ancak Mart ayından itibaren yüzde 8 ve binde 15 olarak uygulanan oranların, son gün olan 31 Ekim’den sonra da devam etmesini önerdi. Andıç, "Özellikle konut faizlerindeki artışın etkisi ile konut satışları çok ciddi şekilde düşmüş durumdayken KDV oranlarını artırmak sıkıntıda olan sektörü daha da olumsuz etkileyecektir diye konuştu. Andıç, Bakanlar Kurulunun 31 Ekim sonrasında da düşük oranların uygulanması yönünde yetkisini kullanması önerisinde bulundu.
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