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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.07.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

'Tankları durduran TIR'larımıza ertesi gün FETÖ'cü polisler ceza kesti'

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'Tankları durduran TIR'larımıza ertesi gün FETÖ'cü polisler ceza kesti'

Sabiha Gökçen’de tanklarıyla gelen darbeci askerlere dur diyen SAWKOOP’un tüm araçlarına ertesi gün ceza kesildi.

15 Temmuz’da FETÖ Terör Örgütü’ne karşı en büyük mücadeleyi veren yerlerden biri ( Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) oldu.

“Henüz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan daha konuşma yapmadan önce tırlarımızla havalimanının girişlerini kapattık, tankların girişini personelimizle engelledik” diye konuşan SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, “Buna rağmen bizim bu yaptıklarımızdan sonraki süreçte havalimanı önünde yüzlerce araç park etmişken onlara herhangi bir işlem yapmayan FETÖ’cü emniyetçiler ertesi günü kooperatifimizin personellerine cezalar kesti ve buna benzer sıkıntılar çıkarttılar” diye konuştu.

'ANA GİRİŞİ KAPATIN' TALİMATI

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. SAWKOOP Başkanı Ahmet Çavuş, “O sırada Trabzon’dan İstanbul’a karayoluyla geliyordum. Darbe girişimini haber aldım. Henüz Cumhurbaşkanımmız ve Başbakanımız konuşma yapmamıştı. Maltepe kışlasından tankların çıktığını ve bazılarının da Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru harekete geçtiğini öğrendim. Bunun üzerine inisiyatif aldım ve arkadaşlarıma verdiğim talimatla öncelikle havalimanı kargo giriş kapasını, sonar da havalimanı ana giriş kapısının TIR’lar ve kamyonlarla kapatılmasını bildirdim” dedi.

Tankları durduran TIRlarımıza ertesi gün FETÖcü polisler ceza kesti


7 DAKİKA İÇİNDE KAPATILDI 

Ahmet Çavuş, “7 dakika içinde iki giriş de kooperatif araçları tarafından kapatıldı. 8 tane tank havalimanı ana girişine 100 metre kala durdurulmuş oldu. Tankların başındaki darbeci komutan havalimanının giriş çıkışını kapatan arkadaşlarımı ‘Araçlarınız derhal çekin, aksi takdirde üzerinizden geçeriz’ diye tehdit etmiş. Hemen beni arayan arkadaşıma böyle bir şeye kalkıştıklarında araçların yakılmasını ve hazırlıklarında buna göre yapılması talimatını verdim” dedi.

Havalimanı içindeki jandarma komutanı araçların kaldırılmasını ve taraf olmamamız yönünde bir arkadaşımıza telefon açarak bildirdi diyen Çavuş, “Biz kapıları kapatıp tanklar havalimanına geldiğinde henüz Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız konuşma yapmamıştı” şeklinde konuştu.

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