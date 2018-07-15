'Tankları durduran TIR'larımıza ertesi gün FETÖ'cü polisler ceza kesti'
Sabiha Gökçen’de tanklarıyla gelen darbeci askerlere dur diyen SAWKOOP’un tüm araçlarına ertesi gün ceza kesildi.
15 Temmuz’da FETÖ Terör Örgütü’ne karşı en büyük mücadeleyi veren yerlerden biri ( Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) oldu.
“Henüz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan daha konuşma yapmadan önce tırlarımızla havalimanının girişlerini kapattık, tankların girişini personelimizle engelledik” diye konuşan SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, “Buna rağmen bizim bu yaptıklarımızdan sonraki süreçte havalimanı önünde yüzlerce araç park etmişken onlara herhangi bir işlem yapmayan FETÖ’cü emniyetçiler ertesi günü kooperatifimizin personellerine cezalar kesti ve buna benzer sıkıntılar çıkarttılar” diye konuştu.
'ANA GİRİŞİ KAPATIN' TALİMATI
SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. SAWKOOP Başkanı Ahmet Çavuş, “O sırada Trabzon’dan İstanbul’a karayoluyla geliyordum. Darbe girişimini haber aldım. Henüz Cumhurbaşkanımmız ve Başbakanımız konuşma yapmamıştı. Maltepe kışlasından tankların çıktığını ve bazılarının da Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru harekete geçtiğini öğrendim. Bunun üzerine inisiyatif aldım ve arkadaşlarıma verdiğim talimatla öncelikle havalimanı kargo giriş kapasını, sonar da havalimanı ana giriş kapısının TIR’lar ve kamyonlarla kapatılmasını bildirdim” dedi.
7 DAKİKA İÇİNDE KAPATILDI
Ahmet Çavuş, “7 dakika içinde iki giriş de kooperatif araçları tarafından kapatıldı. 8 tane tank havalimanı ana girişine 100 metre kala durdurulmuş oldu. Tankların başındaki darbeci komutan havalimanının giriş çıkışını kapatan arkadaşlarımı ‘Araçlarınız derhal çekin, aksi takdirde üzerinizden geçeriz’ diye tehdit etmiş. Hemen beni arayan arkadaşıma böyle bir şeye kalkıştıklarında araçların yakılmasını ve hazırlıklarında buna göre yapılması talimatını verdim” dedi.
Havalimanı içindeki jandarma komutanı araçların kaldırılmasını ve taraf olmamamız yönünde bir arkadaşımıza telefon açarak bildirdi diyen Çavuş, “Biz kapıları kapatıp tanklar havalimanına geldiğinde henüz Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız konuşma yapmamıştı” şeklinde konuştu.
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