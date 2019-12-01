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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER -Özgür ALTUNCU/ EDİRNE
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TANAP Avrupa’ya bağlandı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr

Türkiye enerjide stratejik bir adımın daha merkezinde yer alıyor. ‘Enerjinin İpek Yolu’ olarak adlandırılan TANAP ile Azeri gazı Anadolu’dan geçerek Avrupa’ya ulaştı. İpsala’dan ilk gazı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu proje bölgesel barışın sembolüdür. Biz üstümüze düşeni yaparak Avrupa’ya ilk gazı veriyoruz. Artık sorumluluk sınırın öbür tarafında” dedi.

TÜRKİYE enerji koridoru olma yolunda büyük bir adım attı. Türkiye’nin bölgesinde enerji geçiş güzergahı olmasında kritik rol oynayan ve Enerjinin İpek Yolu olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinde tarihi bir gün yaşandı. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırından geçerek hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde kilit bir role sahip olacak. Azeri gazı İpsala’dan geçerek Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Avrupa’yı ısıtacak. Türkiye, yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz tüketimi yaparken proje ile ilk etapta 6 milyar metreküplük kısım bu hattan karşılanacak. Zamanla bu kapasite ikiye katlanacak. Gaz verme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TANAP’ta 7.5 senelik uzun ve meşakkatli süreci başarı ile tamamladık. Bu adımları atarken bunun bir barış projesi olduğunu vurgulamam lazım. TANAP ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun ve barışın sembolüdür” dedi. 

SINIRIN DİĞER TARAFINDA

Türkiye’nin bölgesel gerilimler ve sıcak çatışmalara rağmen projeyi hızla ilerlettiğini söyleyen Erdoğan, “Bugün itibari ile ülkemiz dev projenin kendi topraklarından geçen kısmını tamamladı. Biz üstümüze düşeni yaparak şimdi Avrupa’ya ilk gazı veriyoruz. TANAP ile ülkemizin enerji ihtiyacını garanti altına almanın yanında Avrupa’nın da enerji güvenliğini garanti altına almayı taahhüt ettik. Bundan sonra asıl sorumluluk sınırın öbür hattında. TAP’ın da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞSUN

Erdoğan, uluslararası topluma enerjiyi bir çatışma aracı olarak kullanmaktan ziyade iş birliğinin zeminine dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Dünya enerji haritasının değiştiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin doğalgaz altyapısını hızla güçlendiğini anlatan Erdoğan, “Türkiye var olan tesislere yenilerini ekleyerek doğalgazdaki kapasitesini arttıracak. Ayrıca depolama tesislerinin de kapasitesini arttırma yolunda yeni adımlar atacak” dedi. 

31 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK

TANAP, 10 milyar metreküp doğalgazı direkt olarak Avrupa’ya, 6 milyar metreküp doğal gazı ise Türkiye’nin kullanımına olmak üzere toplam 16 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. İlerleyen yıllarda TANAP’ın taşıma kapasitesi önce 24 milyar metreküp ardından 31 milyar metreküpe çıkarılacak.

TANAP Avrupa’ya bağlandı

6.5 MİLYAR DOLARLIK PROJE

NİHAİ yatırım kararı alındığında 11.7 milyar dolar olarak tahmin edilen proje maliyeti inşaat sürecinde ulaşılan maksimum verimlilik sayesinde, şu ana kadar sağlanan yüzde 45 tasarruf ile 6.5 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldü. 18 Kasım 2019 itibariyle TANAP üzerinden Türkiye’ye taşınan gaz miktarı ise 3.23 milyar metreküpe ulaştı.

DOĞALGAZDA ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

TANAP ile Hazar’ın derinliklerinden gelen zenginliğin enerjinin İpek Yolu’dan geçerek Avrupa’ya ulaşacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Uzun yolculuklar bir adımla başlar. 2012’de iki devletin kararlılığı ile ilk imza atıldı. TANAP’ın ilk durağı Anadolu’ydu. Geçen ilk gaz akışı oldu. Şimdiye kadar 3 milyar metreküpün üstünde gaz akışı sağlandı. Avrupa’nın içlerine kadar ulaşacak TANAP büyük bir başarı hikayesidir. İki milleti birine daha güçlü bağlayacak” diye konuştu. Türkiye’nin enerjide merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Dönmez, “Enerjide güçlü hedeflerle yürüyoruz. TANAP ile birlikte hataya geçirdiğimiz diğer projelerle Türkiye’nin doğalgazda arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Ayrıca bu proje Avrupa’nın da enerji güvenliğini sağlayacak. Avrupa’ya gaz akışı için biz hazırız. Türkiye enerjide kazan kazan stratejisi ile hareket ediyor. Türkiye’de iş yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Bundan sonra da kaybetmeyecek” dedi. 

TANAP Avrupa’ya bağlandı

20 İLDEN GEÇTİ

AZERBAYCAN’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğalgazın Türkiye ile birlikte Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi yapım aşamasında birçok ilke imza atarken, projede öncelikle Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin artırılması ve bölge barışı ile istikrarına katkı sunulması hedeflendi. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa’ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye üzerinde 20 ilden geçti.

9 BÜYÜK ALICI VAR

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ise sürecin tamamlanması için Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) tamamlanması gerektiğini belirterek “Sürecin önümüzdeki yılın ekim ayı itibariyle en erken gerçekleşmesini ümit ediyoruz. TAP’a bu hafta başı itibariyle test amaçlı gaz verdik. Boru hattımızın Yunanistan sınırına kadar olan 5 kilometrelik bölümü tamamen gazla dolu. Öbür tarafta 2 kilometrelik kısım da Azerbaycan gazıyla dolu. Bu gazın Avrupa tarafından 9 büyük alıcısı var. Aralarında Fransız, İtalyan, Alman ve İspanyol şirketleri var. Bu büyük alıcılar Avrupa’nın içlerine kadar anlaşmalar yapmak suretiyle bu gazı başka ülkelere de pazarlama imkanına sahip olacaklar ifadelerini kullandı.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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