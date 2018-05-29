Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
29.05.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak!

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Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak!

THY ve Emlak Konut GYO, İstanbul Arnavutköy’de yeni havalimanı personeli için ortak konut projesi geliştiriyor. 10-15 bin konutluk projede temel atma tören 3. havalimanının açılış tarihi olan 29 Ekim’de gerçekleşecek. İlk etabı 16 ayda tamamlanacak projeye şimdiden 12 bin talep geldi.

YENİ havalimanı yolcuları ve bu havalimanında çalışacaklar için büyük gün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim tarihinde 3. havalimanı açılış töreniyle birlikte personel için yapılacak dev konut projesinde temel atılacak. Hürriyet’in gündeme getirdiği gibi İstanbul Arnavutköy ilçesi Dursunköy Mahallesi’ndeki 3.6 milyon metrekarelik arsada Emlak Konut GYO ve THY ortaklığıyla büyük bir konut projesi hayata geçecek. 10-15 bin konutluk projede ilk etap 16 ayda tamamlanacak. Kanal İstanbul’a komşu proje yeni havalimanına da 12 kilometre mesafede.

Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak

 

MİLLET PARKI VAR

Türk Hava Yolları çalışanlar için yapılacak projenin imza töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, “Burası rant projesi değil, örnek bir şehircilik projesi olacak. Arazinin yüzde 50’sini, yani 1 milyon 800 bin metrekaresini terk edeceğiz. Bir Millet Parkı da bu arazi içerisinde yer alacak” dedi. Arsa alanı bakımından Emlak Konut GYO’nun şimdiye kadar geliştirdiği en büyük projeye imza atacaklarını belirten Kurum, “Tamamlandığında doğrudan veya dolaylı olarak 225 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni havalimanı, bu bölgede nitelikli konut ihtiyacını beraberinde getirecek. Ortaya çıkan bu ihtiyaç doğrultusunda bu toprakların iki milli değeri THY ve Emlak Konut olarak birlikte oluşturacağımız sinerji ile bölgenin tüm ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretme kararı aldık” dedi. 1-2 yıl içerisinde bütün etapları başlatıp tüm projeyi en geç 4-5 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kurum, THY çalışanı dışında havalimanındaki çalışanlara da belli kısımlar ayırmayı planladıklarını söyledi. Arsayı uygun fiyata mal ettiklerine dikkat çeken Kurum, Emlak Konut imzalı en uygun fiyatlı konutların da bu projede olacağını ifade etti.

Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak

12 BİN TALEP ALDI

Mahalle konsepti ile hayata geçmesi planlanan projede bloklar zemin artı 4 kat olacak. 2+1’den 5+1’e kadar değişik tipte konutların hayata geçeceği projede okul, eğitim kurumları, kültürel tesisler ve geniş sosyal alan da planlanıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında projede yenilenebilir enerji kaynaklarından, yağmur suyu ve gri su geri kazanımı teknolojisinden yararlanılması hedefleniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye’de asrın projelerinin birbiri ardına hayata geçirildiğini belirterek, yeni havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin yanında çok önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi. THY çalışanlarının neredeyse 10 dakikayı geçmeden iş yerlerine gidebilecekleri bir hayat konforunu sağlamak üzere yola çıktıklarını belirten Aycı, “Amacımız büyük bir kâr amacı güdecek, fahiş kârlarla bir proje yapmak değil. Mümkün olduğunca maliyetleri minimum tutarak, yaşam alanları bakımından örnek bir proje olması” dedi. Yapılan anketlere göre projeye yoğun ilgi beklediklerini belirten Aycı, THY iştirakleri hariç sadece anonim ortaklığından 12 bin talep aldıklarını ifade etti.

Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak

 

EŞİT ORTAKLIK

EMLAK Konut, Dursunköy’deki arsayı 2013 yılında Yıldız Holding’ten 326 milyon 774 bin lira bedelle satın almıştı. Emlak Konut ortak proje geliştirmek adına arsa hissesinin yüzde 50’sini Türk Hava Yolları’na sattı. Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada “İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy mahallesindeki 3.639.117 metrekare büyüklüğündeki arsasının yüzde 50 hissesini, 312.5 milyon TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ne satmak üzere protokol imzalamıştır. Söz konusu protokol çerçevesinde, Şirketimizin arsalar üzerinde Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek net kazanç, yüzde 50’si Emlak Konut’a, yüzde 50’si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ne ait olmak üzere paylaşılacaktır” denildi.

Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak

 

AYCI, 6 AY HAVALİMANINDA YAŞAYACAK

29 Ekim 2018’de THY’nin yeni evinde olacağını belirten İlker Aycı, “Bu önemli bir süreç. Hem çalışanların hem yolcuların sürece alışma dönemi olacak. ‘Bu iş tamam’ denilene kadar ben yeni havalimanı içinde kalacağım. Kendime orada bir yaşam alanı oluşturuyorum. 6 ay için ailemle vedalaşıp orada olacağım” dedi. Aycı yeni konut projesinden kendisi için de ev almayı planladığını dile getirdi.

Talep yağıyor... Dev projeye komşu olacak

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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