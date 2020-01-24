Talep çok araç yok

“İstediğiniz model şu anda elimizde yok. Ön sipariş alıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra aracınızı teslim edebiliriz.” Tüketiciler de “Otomobil almak istiyoruz ancak beklemek zorunda kalıyoruz” diye şikayet de bulunuyor. Her marka araç ya da modelde aynı sıkıntı yaşanamasa da söz konusu sorun birçok tüketiciyi etkiliyor. Biz de yaşanan durumu sektör temsilcilerine sorduk. Sektör olarak artan talebe hazırlıksız yakalandıklarına dikkat çeken sektör temsilcileri, düşen faiz oranlarını otomobil piyasasını hareketlendirdiğini, mart ayından itibaren ‘araç bulamama’ sorununun yavaş yavaş azalmasını beklediklerini söyledi. Türkiye’de üretilen otomobillerde yeni emisyon değerlerine uyum sürecinin de uzatılmadığını vurgulayan sektör temsilcileri, 2020 yılına ait otomobillerin ocak ayında üretime başladığını, bunların nakliye sürecine girmesiyle de piyasadaki araç sayısının artmasını beklediklerini dile getirdi. İşte sektör temsilcilerinin yaşanan sorunla ilgili açıklamaları...

YILA DÜŞÜK STOKLA BAŞLANDI

Son çeyrek satışlarındaki artışa işaret eden Kibar Holding Başkanı Ali Kibar şöyle konuştu:

Bizim gibi birçok marka yeni yıla düşük stokla giriş yaptı. Talep 2020 Ocak ayında da yüksek seyredince, talepleri karşılamakta markalar zaman zaman zorlandı.

Şu an İzmit Fabrikamız’da son nesil i10 modelimizin üretim hazırlık sürüyor ve Mart ayında Türkiye’de satışta.

Diğer modelimiz i20’yi 2020 modeli olarak tüketiciyle buluşturuyoruz.

İthal araçların siparişlerini artırmamıza rağmen termin süresinin belirli zaman alma-sından dolayı teslimatlar gecikiyor.

Ocak ayında da pazar beklentinin yüzde 25 üzerinde seyrediyor. Bu nedenle ilk çeyrekte gecikme bekleniyor.

VERİLEN SİPARİŞLER YETERSİZ KALDI

MODEL yılı değişimlerinde bu tip sıkıntıların yaşanabildiğine dikkat çeken Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, sürecin mart ayı sonundan itibaren aşılmaya başlayacağına vurgu yaptı. Bozkurt, şunları söyledi:



Faiz indirimleri ve kampanyalar sayesinde bayilerde 2019 model otomobil de kalmadı.

Firmalar bir sonraki yılın talebini eylül ayı gibi veriyor.

Geçen yıl eylül ayında faiz indirimi olacağından kimsenin haberi yoktu.

Bu yüzden siparişler de o zamanın talebine göre yapıldı.

Verilen siparişler de talebe göre az kalmış oldu.

Otomotiv ağır sanayi olduğu için talep artınca yeniden sipariş vermek çok fazla bir şey değiştirmiyor.

Sipariş neticesinde üreticiler 6 ay sonrasında kapasiteyi arttırabiliyor.

DÖNEMSEL BİR SORUN YAŞANIYOR

Geçen yılın son çeyreğinde faizlerin de düşmesiyle birlikte sıfır araca olan talebin bir hayli arttığını ifade eden Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, şunları söyledi:

Son çeyrekte artan talebi karşılamakta güçlük çektik.

Bir aracın yeni model olabilmesi için o yıl içinde üretilmesi gerekiyor.

Aralık 2019’da üretilen bir araç 2019 model yılına ait oluyor.

Ocakta üretilince de 2020 model yılıyla satışa çıkıyor.

Dolayısıyla üreticiler aralıkta üretim yapmak istemedi.

Avrupa’da ocak ayında üretilenler mart başından itibaren Türkiye’ye gelecektir.

Uzakdoğu’dan otomobiller şubat sonu gelir.

Sorun dönemsel, kalıcı değil.