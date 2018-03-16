Suudi’den satılık daire

Bu kulelerden birinde kısa ve uzun dönem rezidans işletmeciliği yapan grup, diğer kuleyi de satışa çıkardı. Emma adında bir şirket kuran Körfezli yatırımcı Türkiye’de yatırıma odaklandı. 322 dairenin yer aldığı bloktan 657 milyon lira ciro beklediklerini söyleyen Emma CEO’su Maad Ehsan Abduljawad, “Bu projenin satışı ile Türkiye’de gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarımız için fon oluşturmayı planlıyoruz. Sadece emlak değil, daha geniş yelpazede yatırım planlarımız var. Maslak’tan elde ettiğimiz gelir yine Türkiye’de kalacak” dedi.

1’E 3 DEĞERLENDİ

Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen 5 bin 234 birimden oluşan projede 80 bin kişinin yaşayacağını söyledi. 2012’de satışa başladıklarında konutların metrekare değerinin 4 bin lira olduğunu belirten Dikmen, “Bugün değerler 3 kat arttı ve metrekaresi ikinci elde 12 bin lirayı buldu. Şimdi bizden blok alan yatırımcıların satışa çıkardığı konutlarda ise metrekare fiyatı ortalama 9 bin 700 lira. Bu bölgenin şu andaki fiyatlar üzerinden yaklaşık yüzde 30-40 civarında prim yapmasını öngörüyoruz. Normal şartlarda bir projenin amortisman süresi ortalama 20-25 yıl fakat Maslak için bu rakamlar 15 yıla doğru geliyor” dedi. 322 dairelik blokta peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulandığını belirten Dikmen, yüzde 0.98’den başlayan faiz oranlarıyla banka kredisi kullanıldığını dile getirdi. Gayrimenkul sektörüyle ilgili değerlendirme de yapan Dikmen, “İstanbul’da belli ilçelerde sorun var ama şehrin merkezinde yok. Satıp inşaat yapayım diyenler tekliyor. Bir dönem herkes inşaatçı oldu ve metrekare hırsızlığı başladı. Evler bitince insanlar o eve sığmadı, yatırım için alan da kiracı bulamadı. Şimdi alıcı seçici, güvenilir firma arıyor. Güllük gülistanlık dönem bitti. Stokları eritme zamanı başladı. Artık doğru bölgede doğru proje yapanlar yoluna devam edecek” dedi.

ALİ AĞAOĞLU ‘KARDEŞ OLDUK’ DEMİŞTİ

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu 2015’de yaptığı bir açıklamada, “Abduljawad Holding Gezi sürecinde Maslak 1453 projesinden 200 milyon dolara 2 kule aldı. Benim için zor geçen 17 Aralık döneminde de 80 milyon dolarla Yeniköy’deki otel projemize ortak oldular. Abduljawad Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ehsan Abduljawad ile kardeş olduk” demişti. Önceki gün gerçekleşen toplantıda da Abduljawad Holding başkanının oğlu ve Emma Uluslararası Yatırımlar CEO’su Maad Ehsan Abduljawad, “Ağaoğlu hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok iyi tanınan bir marka. Bizim de güvenilir ortağımız. Ayrıca kardeşlik hukukumuz var. Ali Ağaoğlu bizim ailemizin bir ferdi gibi” diye konuştu.