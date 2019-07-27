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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suudi engeli

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Suudi engeli

Suudi Arabistan sayıları 80’i geçen Türk TIR’larını çeşitli gerekçelerle gümrük kapılarında bekletmeye başladı. Ticaret Bakanlığı TIR’lar için diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıklarken, iş dünyası ise yapılanı kasıtlı buluyor.

SUUDİ Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlik, ihracata yansıdı. Suudi Arabistan sayıları 80’i geçen Türk TIR’larını çeşitli gerekçelerle gümrük kapılarında bekletmeye başladı. Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) sorunun çözülmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Deniz yoluyla Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkan konteynır yüklü TIR’ların günlerdir gümrük kapılarında beklediği belirtiliyor. Bekletilen TIR’ların bir kısmı tekstil ürünlerini içeriyor. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da, geçen günlerde yaptığı açıklamada, 23 Haziran’da Türkiye’den çıkan, 1 Temmuz’da Cidde Limanı’na varan TIR’ların 24 gündür bekletildiğini, bu araçların yaş kayısı, üzüm, nektar, karpuz, domates, gibi yaş sebze, meyve taşıdığını belirtti. Güzelmansur, uzun süren ve bir gerekçeye dayanmayan bekletme nedeniyle, çürümeye yüz tutmuş, çöpe mahkum olmuş yaş sebze ve meyvelerin yaklaşık 7 bin ton olduğunu ve çürütülen 1 ton malın ihracatçıya maliyetinin 25-35 bin dolar olduğunu dile getirdi. CNN Türk’ün haberine göre Türkiye’den Suudi Arabistan’a ihraç edilen tekstil ürünleri ise 15 gündür ülkeye giriş yapmak için bekliyor. İstanbul’un Osmanbey, Merter, Laleli gibi Suudi Arabistan’a giden tekstil ürünlerine hem karayolundan hem de havalimanından girişte ambargo uygulanıyor.

İş dünyası temsilcileri, Suudi Arabistan’ın gümrüklerde kasıtlı olarak beklettiğini belirtirken, kendilerine çeşitli gerekçeler sunulduğunu ancak bir karşılığının bulunmadığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı da, sorunun çözümü için görüşmelere başladı. UND de, konuyu takip ettiklerini açıkladı. Dernek, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’yla birlikte görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ise, kendilerine gelen bir bilgi olmadığını belirtti.

KAPLAN’IN TWEET’İ KAFA KARIŞTIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’la yaşanan sorunun çözüldüğünü kaydetti. Kaplan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Cidde Başkonsolosu’na teşekkür etti. Ancak yetkililer, sorunun kalıcı olarak çözülmediğini ve görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

VİZE SERBESTİSİNE DÖNMEK YAKIŞIR

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "2018 yılı ticaret verilerimiz 25,7 milyar dolara ulaştı. Tabii 2012 yılında 33,3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız lazım. Her iki devlet başkanımızın da bize verdiği hedefler bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır" dedi. Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı, Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlıklarında Antalya'da başladı. Pekcan, tarım ürünleri ihracatında karantina denetimlerinden kaynaklanan sorunların aşılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, hizmet ticareti yatırım anlaşmasının mevcudun ötesinde bir seviyeye ulaştırılması gibi konuların gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Putin'in hem sürücülere hem de hususi hizmet pasaportu olanlara vizenin kaldırılması kararını KEK toplantımızın bir hediyesi olarak kabul ediyoruz. En kısa zamanda 2015'teki vize serbestisine dönmemizi bekliyoruz, bize bu yakışır.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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