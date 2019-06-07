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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan "OPEC anlaşması uzayacak" sinyali

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Suudi Arabistan'dan "OPEC anlaşması uzayacak" sinyali

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Rusya ile petrol piyasalarına ilişkin olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." dedi.

Falih, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştüklerini söyledi. Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına ilişkin ortak bir anlayış bulunduğunu belirten Falih, "Bakanlıklarımız arasında neredeyse tam bir görüş birliği var." diye konuştu.

Falih, OPEC ve başta Rusya olmak üzere OPEC dışı bazı ülkeler ile yürütülen iş birliğini devam ettirmek istediklerine vurgu yaparak, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." diye konuştu.

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler 2016'da üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın bütçesinin petrolde varil başına 40 dolarlık fiyata göre belirlendiğini, 60-65 dolarlık fiyatın kendileri için "memnun edici" olduğunu söylemişti. Bent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,23 dolardan işlem görüyor. 

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