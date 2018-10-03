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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BALIKESİR (AA)
03.10.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Susurluk Şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek

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Susurluk Şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.

FABRİKA, kampanya döneminde Eskişehir ve Susurluk bölgelerindeki 108 köyden gelecek 500 bin ton pancarı işleyecek. 

Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalenderoğlu, fabrikanın Meydan Tesisleri'nde yapılan 2018-2019 Yılı Üretim Kampanyası açılış töreninde, şeker pancarı tarımının ülkenin sosyo ekonomik yaşantısında çok önemli rol oynadığını söyledi. 

Bu tarım ürününün, sadece sanayi ham maddesi değil besi hayvancılığında çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posası ile bir yem bitkisi olduğunu vurgulayan Kalenderoğlu, bu ürünün gelişmesinin, et ve süt üretiminin artmasına, böylece artan gıda kalitesi ile daha yüksek hayat standardının oluşmasına ön ayak olduğunu aktardı. 

Üretilen pancarın, taşımacılık, tarım alet ve makineleri başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektöre önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Kaledreroğlu, "Ayrıca şeker pancarı tarımı, ekim yapılan alana eşdeğer bir orman alanına kıyasla 3 kat daha fazla oksijen yarattığından, tüm canlılar için hayati önem arz eden bir oksijen kaynağı olmakta, kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlamakta, alternatiflerine göre daha fazla istihdam imkanı yaratmaktadır." dedi. 

Fabrikalarının 70 gün sürecek kampanya döneminde 500 bin ton pancar işleyeceğini belirten Kalenderoğlu, şöyle devam etti: 

"Susurluk ve Eskişehir yörelerinde 108 köyde bin 648 çiftçiye 61 bin 110 dekar alanda pancar ekimi yaptırılmış olup bu ekimden 500 bin ton bedeli ödenen ürün beklenmektedir. İşlenecek bu pancardan tahminen 120 bin pancar posası, 45 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas elde edilecektir. Fabrikamız bölgesine yaklaşık 400 milyon lira katma değer sağlamaktadır. Fabrikamızda 779 kişi istihdam edilmektedir." 
Daha sonra fabrikaya pancar getiren ilk 8 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. 

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