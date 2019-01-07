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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
07.01.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

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Süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin süs bitkileri ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla ilk kez 100 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı hedefi ise 125 milyon dolar açıklandı.

ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (OAİB) 2018 yılı ihracat rakamları belli oldu. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, süs bitkileri ve mamulleri sektör ihracatının bu yıl tarihin en büyük artışını göstererek rekor kırdığını söyledi. 2018 yılı ihracatının 100 milyon dolara ulaştığını açıklayan İsmail Yılmaz, geçen yıl süs bitkileri ihracatının, 2017’ye göre değer bazında yüzde 17 artış gösterdiğini kaydetti.

Süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı


Süs bitkileri ihracatında başlıca pazarların Hollanda, Özbekistan, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Romanya ve ABD olduğunu aktaran Yılmaz, "Hollanda’ya ihracatımız yüzde 33 artış gösterdi. Özbekistan’a yüzde 29, Azerbaycan’a yüzde 88, Gürcistan’a yüzde 47, ABD’ye yüzde 31, İspanya’ya yüzde 116 artış görüldü" dedi.

2018’de canlı bitki ihracatının yüzde 16 artarak 55,7 milyon dolar olduğunu belirten İsmail Yılmaz, kesme çiçek ürün grubunda 2017’ye göre yüzde 19 artışla ihracatın 34 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Yılmaz, "İhracatımızdaki bu başarıda emeği olan bütün ihracatçılarımıza teşekkür ederiz. 2019 yılında da ihracatımızın yeni başarılara imza atarak 125 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

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