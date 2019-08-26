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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Sürücülere zor anlar yaşatıyordu! Yıl sonunda ışık görünecek...

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Sürücülere zor anlar yaşatıyordu! Yıl sonunda ışık görünecek...

Erzurum-Artvin kara yolunda dik yokuşları ve keskin virajlarıyla özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tünelde delme işlemi sene sonunda tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve Türkiye ile Kafkaslar'ı birbirine bağlayan en önemli akslardan biri olan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde inşaatı süren tünelde yıl sonunda ışık görünecek.

Doğu Anadolu'daki Erzurum'u Uzundere ilçesi üzerinden Doğu Karadeniz'deki Artvin'e bağlayan, Gürcistan'a kadar uzanan ve dik yokuşları yüzünden özellikle kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Erzurum-Artvin kara yolunun Pirinkayalar Geçidi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığının desteğiyle yapılan tünelin inşaatı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Gölü yakınından geçen tüneldeki delme işleminde sona yaklaşıldı.

Kışın zaman zaman yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve yöredeki turizmi daha da canlandırmak amacıyla yapılan tünel tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak.

Sürücülere zor anlar yaşatıyordu Yıl sonunda ışık görünecek...
Geliş gidiş yönünde tek tüpten oluşacak tünel, bölgedeki viraj ve dik yokuşları ortadan kaldırarak özellikle kışın sürücülerin sıkıntısını giderecek.

Kazaların ciddi oranda önüne geçip, sağlayacağı yakıt tasarrufuyla da sürücüler ve ülke ekonomisine katkı verecek tünel, daha rahat ulaşım olanağı sunarak, yerli ve yabancı turistler için Uzundere'yi cazibe merkezi haline getirecek.

Tünelin ulaşıma açılmasıyla, Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, ilçe ve Türkiye ekonomisine katkı verecek.
Tünelin hayata geçirilmesiyle mevcut yol, bisiklet ve treaking yolu olarak dizayn edilerek gelen misafirler, Tortum Gölü üzerindeki cam seyir terasından eşsiz doğal güzellikleri izlemenin yanı sıra doğa sporlarını rahatça yapma imkanına kavuşacak.

"BU YOL, BİR YIL SONRA ÖLÜM YOLU OLMAKTAN ÇIKACAK"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine, tünelin Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş noktasında olduğunu söyledi.

Sürücülere zor anlar yaşatıyordu Yıl sonunda ışık görünecek...

 

Çalışmaların iki taraflı devam ettiğini belirten Aktoprak, "İlçemizdeki Pirinkayalar Tüneli'nde çift taraflı çalışma var. Tünelde ışık yakın ve sene sonunda bu ışık görülecek. Özellikle ölüm yolu olarak bilinen bu yol, bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan kurtulacak." dedi.

Aktoprak, tünelin tamamlanmasıyla insanların daha rahat seyahat etme imkanına kavuşacağını ifade ederek, "Bu tünel bittiğinde turizmin saklı cenneti Uzundere'ye gelenler daha güvenli şekilde seyahat edecek. Çift taraflı çalışma yapıldığı için şu anda yarıyı geçtik. Önümüzdeki sene betonlama çalışması yapılacak ve vatandaşlarımız yolculuklarında çok rahat edecek." diye konuştu.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece çalışmaların aksamadığını dile getiren Aktoprak, şöyle konuştu:
"Batı cephesinden yaklaşık bin metre açılma söz konusu. Çıkış noktasında da 70 metrelik mesafe açıldı. Günde tek taraftan 7 metre ve toplamda yaklaşık 15 metre gibi bir ilerleme var."

ESKİ YOL ADRENALİN TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAK

Mevcut yolun farklı şekilde kullanılacağını anlatan Aktoprak, bu yolun adrenalinseverler için güzel bir güzergah olacağını aktardı.

Aktoprak, "Maceraseverler için müthiş alternatif olacak. Yeni tamamladığımız cam seyir terasına çıkıp Tortum Gölü'nü izleyebilecekler.

Sürücülere zor anlar yaşatıyordu Yıl sonunda ışık görünecek...
Yani buraya gelip 'adrenalini yaşamak istiyorum' diyenler tünelden rahatça geçmenin yanında mevcut yolu da bu şekilde kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tünelin yapımında birçok kişinin emeğinin olduğunu vurgulayan Aktoprak, şunları kaydetti:  "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, bakan ve milletvekillerimize bu konuda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız kısa süre önce 'Pirinkayalar Tüneli'nin bitirilmesini istiyorum' diye bir açıklama yaptı. Biliyor ki bu tünel, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli akslardan birisi. Bu aynı zamanda İran, Gürcistan, Ermenistan ve özellikle Kafkasya'ya açılan bir yol."

Aktoprak, tünelin konumu dolayısıyla ülkeye ticari fayda sağlayacağını dile getirerek, hem insanların güvenli ulaşımı hem de turizmin daha da canlanması açısından tünelin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

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