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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.05.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

12 trilyon dolarlık yeni iş hacmi böyle yaratılacak

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12 trilyon dolarlık yeni iş hacmi böyle yaratılacak

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) tarafından düzenlenen Sanayi 4.0 sempozyumunda bir araya gelen uzmanlara göre, sanayide artık yeni normal, ‘Al-Yap-At’ değil, ‘Ödünç Al-Kullan-Geri Döndür.’ Sürdürülebilir üretim için kaynakların yeniden kullanımının önemli olduğunu belirten uzmanlar, böylece başta gıda olmak israfın önleneceğini ve 600 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını öngörüyor.

Türkiye’de her yıl 1.7 milyar ekmek, 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor. Gıda israfının parasal bedeli ise 214 milyar lirayı buluyor. Uzmanlar israfın önüne geçmek için sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekerken, sanayide 4.0 ile birlikte ‘Geleneksel al-yap-at’ modeli yerine ‘Ödünç Al-Kullan-Geri Döndür’ modelinin sürdürülebilir olduğunu savunuyor. Endüstri 4.0’ın işletmelere kaynakların yeniden kullanım imkanı vereceğini belirten uzmanlara göre, Sürdürülebilirlik Ekonomisi AB ülkelerinde 600 milyar dolarlık tasarruf ve 2030’a kadar 12 trilyon dolarlık yeni iş hacmi yaratacak.

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) tarafından düzenlenen ‘Oluklu Mukavva Sanayi 4.0 Sempozyumu’nda, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla ülke ekonomilerinde kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretiminin önemi ele alındı.

OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu açılışta yaptığı konuşmada, kağıdın sürdürülebilir, doğayla dost bir malzeme olması nedeniyle diğer alternatif ambalaj malzemelerine göre uzun yıllar kullanılmaya devam edeceğini öngördü. Görenoğlu, “Özellikle son tüketicide çevreye olan duyarlılığın artması ile kağıt, yıllarca önemini sürdürmeye devam edecektir” dedi. Temel maddesi kağıt olan oluklu mukavvanın da, ambalaj sektörünün mihenk taşı durumunda olduğuna değinen Görenoğlu, “Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik donanımların baş döndürücü değişimlerine tanık oluyoruz. Olukluda 335 cm’e varan makine enleri, elektronik kontrollü kesim ve saniyeler içinde iş değiştirme imkanları, hızların 400 metre dakikaya ulaşması ve daha düşük gramajlı kağıtların kullanılmasına olanak tanıması, baskı kalitelerinin artması gibi değişimler günden güne oluklu mukavvayı daha da avantajlı kılıyor” diye konuştu.

ÇÖPE GİDEN YEMEKLER İLE 200 MİLYON İNSAN BESLENEBİLİR

Sürdürülebilirliğin iş dünyasında bilinirliğini artırmayı hedefleyen sosyal girişimcilik kuruluşu Sustineo İstanbul Kurucu Ortağı Gülin Yücel, sempozyumda yaptığı konuşmada, doğal kaynakların giderek azalmasına karşın dünya nüfusundaki hızlı artışa dikkat çekerek, “Şu anda yaklaşık 7.6 milyar olan dünya nüfusu, 2050’de 9.8 milyara, 2100’de ise 11.2 milyara yükselecek. Şehirleşme artacak. Bu koşullar altında insanca yaşama koşulları nasıl sağlanacak? Refah nasıl dağılacak? Dünyadaki her 9 insandan biri hala aç. Ülkemizdeki hane halklarının %22’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu kadar açlık ve yoksulluk varken maalesef üçte bir yiyeceğimizi çöpe atıyoruz. Dünyada yılda 325.000 ton gıdanın atığa dönüştüğü tahmin ediliyor. Gelişmiş olan ülkelerde ise kişi başı 95-115 kg yemek çöpe gidiyor. Sadece Avrupa’da çöpe giden yemeklerle senede 200 milyon insanın beslenmesi mümkün” diye konuştu.

Bu israfta yetersiz, uygunsuz nakliye ve depolama koşullarının da etkili olduğunu belirten Gülin Yücel, şöyle devam etti:

“Türkiye’de, her yıl 1,7 milyar ekmek, 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor. Gıda israfının parasal bedeli ise 214 milyar lira. İsrafın önlenebilmesi için kaynakların verimli kullanımı önemli. Bunun için de artık sanayide geleneksel ‘Al-yap-at’ modeli sürdürülemez. "Ödünç Al-Kullan-Geri Döndür" modeli günümüzde daha fazla ön plana çıktı, sürdürülebilirlik yeni normal oldu. Endüstri 4.0 da, işletmelere sıfır malzeme ve kaynak kaybı hedefiyle sürdürülebilir üretim imkanı sunuyor. Avrupa Birliği döngüsel ekonomiden 600 milyar dolarlık tasarruf bekliyor ve 2030'a kadar 12 trilyon dolarlık yeni iş hacmi yaratması öngörülüyor. Bu aynı zamanda 380 milyonluk yeni istihdam demek. “

 

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