‘Superb’ melez 2021’de Türkiye’de
Skoda, makyajlanan Superb’in şarj edilebilir ve kendi kendini şarj edebilen hibrit teknolojisine sahip motoru ile elektrikli mobilite dönemine start verdi.
Skoda’nın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olan Superb iV, 156 beygir üreten 1.4 litre TSI benzinli motoru, 85 kW’lık elektrik motoruyla kombine ediyor. Hibrit sistemin toplam gücü ise 218 beygir ve 400 Nm olan hibrit Superb’in CO2 emisyonları ise 40 g/km’nin altında. 13 kWh bataryası sayesinde, sadece elektrikli olarak 55 km menzile sahip araç fren yaparak kendi kendine şarj olabiiyor. Aynı zamanda prize takılarak da şarj edilebiliyor. Ancak Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar üretimine bu yıl sonunda başlanacak aracın Türkiye’ye en erken 2021 yılında gelebileceğini söylüyor. Makyajlı Superb’in hibrit dışındaki benzin ve dizel motor seçenekli versiyonları ise eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunalacakmış.
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