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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Superb’ melez 2021’de Türkiye’de

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‘Superb’ melez 2021’de Türkiye’de

Skoda, makyajlanan Superb’in şarj edilebilir ve kendi kendini şarj edebilen hibrit teknolojisine sahip motoru ile elektrikli mobilite dönemine start verdi.

Skoda’nın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olan Superb iV, 156 beygir üreten 1.4 litre TSI benzinli motoru, 85 kW’lık elektrik motoruyla kombine ediyor. Hibrit sistemin toplam gücü ise 218 beygir ve 400 Nm olan hibrit Superb’in CO2 emisyonları ise 40 g/km’nin altında. 13 kWh bataryası sayesinde, sadece elektrikli olarak 55 km menzile sahip araç fren yaparak kendi kendine şarj olabiiyor. Aynı zamanda prize takılarak da şarj edilebiliyor. Ancak Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar üretimine bu yıl sonunda başlanacak aracın Türkiye’ye en erken 2021 yılında gelebileceğini söylüyor. Makyajlı Superb’in hibrit dışındaki benzin ve dizel motor seçenekli versiyonları ise eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunalacakmış.

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