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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Sular altında kalacak ilçeye turist akını

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Sular altında kalacak ilçeye turist akını

Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesine turist akını yaşanıyor. İlçe, sular altında kalmadan görmek isteyenlerle dolup taştı.

Ilısu Barajı göl suları altında kalacak Hasankeyf'e havaların ısınmasıyla birlikte binlerce kişi akın etmeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların sular altında kalmadan önce görmek istediği tarihi ilçe, turistle dolup taştı.

Sular altında kalacak ilçeye turist akını

Edirne’den gelen Mutlu Sert, Hasankeyf’in müthiş bir yer olduğunu belirterek, “En kısa zamanda tekrar geleceğiz. Her yeri beğendim, tarih kokuyor. Bu derece beklemiyordum. Burası da çok güzel sular altında kalması üzdü bizi” dedi.

Sular altında kalacak ilçeye turist akını

Tur rehberi Okan Ayhan, havaların biraz ısınmasıyla birlikte 2-3 gün arayla Hasankeyf’e gelmeye başladıklarını anlatarak, “GAP turunun içerisine Hasankeyf’i de koyuyoruz. Hasankeyf’e gelirken baktığınız da 3-5 bin yıl değil 8-10 bin yıllık bir tarihle karşılaşıyorsunuz. Bölgedeki cazibe noktalarından biri Hasankeyf. 2020’den sonra sular altında kaldıktan sonra restore edilmiş orta çağın en büyük taş köprüsünü göreceksiniz.

Sular altında kalacak ilçeye turist akını

Restorasyondan ve 2020’de burası su altında kaldıktan sonra nasıl ki Halfeti’de dubaların üzerinde restoranlar varsa tekne gezisi yapılıyorsa, burası da çok cazip olacak o açıdan. Esasen sular altında kalmasına rağmen cazip tekne turlarıyla Halfeti gibi turistlerin gelip gezeceği önemli bir merkez haline gelecek. Belli kurumlardan izin alındıktan sonra orta çağın en büyük taş köprüsünün ayaklarına tüplü dalış bile yapılacaktır. Bu da artısıdır bölge için” diye konuştu.

Sular altında kalacak ilçeye turist akını

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