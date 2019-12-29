Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatta hedefi Orta Doğu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu ülkelerine ihracatta kanatlı, yumurta ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğunu belirtti.



Bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarı'na ikinci kez katıldıklarını belirten Girit, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri coğrafya ve nüfusu küçük bir ülke olmakla birlikte kişi başı 48 bin dolara ulaşan milli geliri ile alım gücü yüksek bir nüfus. Kaliteli ürün isteği fazla. Türkiye hem su ürünlerinde, hem kanatlı sektöründe, hem de süt ürünlerinde son derece kaliteli ürünler üretiyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden üzerinden yeni hedef pazarlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Gıda güvenliği bağlamında zorunlu olan sağlık sertifikasının yanı sıra ayrıca tüm sığır ve kümes hayvanları ürünleri ithalatında İslami kurallara göre kesilmiş olduğuna dair menşe ülkede düzenlenmiş 'helal sertifikası' isteyen bir ülke. Bu pazara ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın helal sertifikası almalarını tavsiye ediyoruz."



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği verilerine göre 2019'un 11 aylık döneminde Türkiye’ye 2 milyar 305 milyon dolarlık döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatının 1 milyar 51 milyon dolarlık dilimi Orta Doğu ülkelerine yapıldı.