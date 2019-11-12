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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı enerji üretimine hazırlanıyor

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Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı enerji üretimine hazırlanıyor

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan GAP kapsamında yapımı tamamlanan Ilısu Baraj Gölü'nde biriken su miktarı 600 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 3 ay sonra enerji üretimine başlaması planlanıyor.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük konumundaki Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 50 metreyi aşarken, depolanan su miktarı ise 600 milyon metreküpe ulaştı. 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı barajda enerji üretimine 3 ay sonra başlanması planlanıyor. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sunacak.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin can damarı olan Ilısu Barajı'nın aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacağını söyledi.

Baraj gölündeki su miktarının yaklaşık 6 ay sonra 10,5 milyar metreküpe ulaşacağını belirten Kösalı, baraj gölünde teknelerin dolaşmaya başladığını hatırlattı.
Suyun kontrollü şekilde tutulduğunu vurgulayan Kösalı, "Yıl sonuna doğru suyun Hasankeyf'e ulaşmasını hedefliyoruz. Şubat 2020'de türbinlerimizi çalıştırıp enerji üretimine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da barajın ülke için büyük önem taşıdığını söyledi.

Daha önce yapımı tamamlanan Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde Fırat Nehri'nin suyundan enerji üretimine başlandığını aktaran Durmuş, Dicle, Kralkızı, Ilısu ve Cizre barajlarıyla da Dicle Nehri'nin suyunun değerlendirileceğini aktardı.

Ilısu Barajı'nda yakında enerji üretimine geçileceğini dile getiren Durmuş, "Barajımız başarıyla tamamlandı ve su seviyesi 50 metreyi aştı. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. 6 türbinden bin 200 megavatlık enerji üretimi yapılacak. Bu sayede enerji açığımız azalacak." dedi.

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